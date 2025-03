Brasileiro suspeito de levar imigrantes ilegais para os EUA é preso

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que um brasileiro foi preso em Worcester, Massachusetts, suspeito de levar imigrantes ilegais para o país. Em nota compartilhada nesta sexta-feira (28/3), a diplomacia americana afirmou que Flavio Alexandre Alves, também conhecido como “Ronaldo”, está no país também na condição de imigrante ilegal, aguardando uma audiência de detenção.

De acordo com documentos, Alves transportava migrantes do Brasil, passando pelo México, até os EUA. Na América do Norte, o suposto traficante de migrantes comprava passagens aéreas para que os estrangeiros viajassem para outras partes dos Estados Unidos.

As investigações também apontam que ele teria transferido dinheiro dos EUA para traficantes no México para pagar despesas relacionadas à operação. A embaixada ainda afirma que o homem já foi condenado por tráfico de pessoas na Califórnia em 2004 e foi deportado para o Brasil em fevereiro de 2005.

A operação ocorreu no dia 26 de março em cooperação entre autoridades policiais e de persecução penal dos Estados Unidos e do Brasil. O objetivo era desmantelar uma “organização criminosa transnacional supostamente responsável pelo tráfico ilícito de centenas de migrantes do Brasil para os EUA”.

No Brasil, a Polícia Federal executou uma série de mandados de busca e apreensão, além de também prender um suposto traficante de migrantes.

“Trabalhando juntos, os agentes de aplicação da lei do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), da Agência de Investigações de Segurança Interna (HSI), e da PF desarticularam uma rede criminosa perigosa, protegeram indivíduos vulneráveis da exploração e tornaram as comunidades americanas mais seguras”, disse Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Missão dos EUA no Brasil.



