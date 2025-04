Pai viraliza ao treinar filho autista para entrevista de emprego

Um vídeo postado no TikTok no dia 3 de abril, mês da conscientização sobre o autismo, viralizou ao mostrar um pai simulando uma entrevista de emprego com seu filho autista, que completaria 18 anos semanas depois. A gravação, além de conquistar milhões de visualizações, trouxe à tona uma temática essencial: a preparação de pessoas autistas para a autonomia no mercado de trabalho.

Em entrevista ao Estado de Minas, o pai do jovem Giovani, Francisco Paiva - que atua como jornalista, escritor, empreendedor e ativista -, discute a relevância do tema: "Toda semana nós praticamos alguma dinâmica, abordando algum assunto que seja da vontade ou da necessidade dele (Giovani), como foi o caso da própria simulação da entrevista de emprego".

O registro foi pensado como uma ferramenta pedagógica para que o rapaz pudesse assistir novamente e revisar os pontos abordados sem depender de anotações. No entanto, o que o ativista não esperava é que sua primeira postagem na plataforma, um conteúdo extenso que totaliza mais de 17 minutos, fosse alcançar quase 1 milhão de visualizações e mais de 100 mil curtidas.

"Fiquei feliz de viralizar um assunto tão importante e, mais ainda, considerando que se trata de um conteúdo longo". "Os comentários são muito positivos. Isso me deu uma certa esperança na humanidade", completa.

"Sou psicóloga e esse pai está fazendo um trabalho maravilhoso! Que amor! Ele está preparando o filho para a vida, para ter autonomia...Estou encantada!", comentou uma internauta.

"Nunca achei que fosse assistir uma entrevista de emprego 'fake' inteira...Amei!", compartilhou outra pessoa.

Segundo Francisco, o filho apresenta dificuldades nas habilidades sociais, o que pode ser um obstáculo em entrevistas formais. Para ajudá-lo, a família criou uma rotina semanal de aprendizado, com temas que vão desde como usar o computador até educação financeira, passando por noções sobre o funcionamento de determinadas instituições, como os correios, por exemplo.

"O hiperfoco dele é zumbi. Ele está, inclusive, escrevendo um livro sobre isso. Então aproveitamos esse interesse para desenvolver outros aprendizados", compartilhou o pai.

Nesse sentido, seu treinamento para o mercado de trabalho não se resume a entrevistas. O jornalista também aplica dinâmicas práticas com o filho.

"A cada dois finais de semana, ele vai ao supermercado fazer compras. Todo o processo foi executado de forma gradual: ele começou buscando os itens que ele queria, no entanto, atualmente, peço itens mais complexos e específicos - que nem eu mesmo sei onde estão. O objetivo é que ele possa se frustrar e ser desafiado, preparando-o para a realidade", explica. "O ambiente é controlado: não precisamos de nenhuma das mercadorias com urgência, mas ele está sendo treinado para quando precisar agir por conta própria".

O empreendedor ressalta que o foco principal de suas ações é a independência do adolescente: "Eu não estarei com ele para sempre, então ele precisa dessas capacidades exercitadas".

Além do papel de pai e mentor, Francisco é cofundador da Revista Autismo, que desde 2010 exerce o seu propósito de disseminar informação de qualidade sobre o transtorno. "É uma revista ultra segmentada, a única sobre autismo na América Latina e a única do mundo em língua portuguesa. Temos uma equipe que conta com várias pessoas autistas".

A revista é gratuita, impressa e digital, e é distribuída em 120 cidades do Brasil nos meses de março, junho, setembro e dezembro. "Temos parcerias importantes, como com o Mauricio de Sousa que produz histórias em quadrinhos que retratam as vivências de André, personagem da Turma da Mônica que é autista". O conteúdo é voltado para familiares, autistas, terapeutas e profissionais da saúde em geral.

