Amor, massa e… lixa? Jovem se atrapalha em jantar romântico e viraliza

O queijo brasileiro Passionata foi finalista do World Cheese Awards, considerado o “Oscar” do segmento. Produzido no oeste do Paraná, o laticínio terminou na 9ª colocação entre 4.786 tipos originários de 47 países diferentes e na liderança entre exemplares da América Latina no evento ocorrido em Viseu, Portugal. Divulgação

Desenvolvido em um parque tecnológico da cidade de Toledo, no Paraná, o Passionata é um queijo maturado com infusão de maracujá. Reprodução/Instagram

O vencedor do prêmio, eleito o melhor queijo do mundo em 2024, foi o Queijo de Ovelha Amanteigado, produzido pela Quinta do Pomar, na freguesia de Soalheira, em Portugal. Reprodução/Instagram

Na edição do World Cheese Awards de 2023, o Brasil já havia se mostrado em alta no quesito da produção do laticínio queridinho de todos. Steve Buissinne por Pixabay

A 35ª edição do evento ocorreu em Trondheim, na Noruega, com recorde de inscrições: foram recebidos 4.502 queijos de 43 países, que foram julgados por um painel de 264 juízes de 38 nações. Jez Timms na Unsplash

O grande destaque brasileiro no evento de 2023 foi o queijo Morro Azul, da Pomerode Alimentos, de Santa Catarina. A empresa levou a medalha Super Ouro pelo segundo ano seguido. Instagram @pomerodealimentos

O queijo Morro Azul é feito com leite de vaca e mofo branco e tem um resultado cremoso que conquistou o gosto do júri. divulgação

A empresa de Pomerode (SC) ainda conquistou mais cinco medalhas para o Brasil: os queijos Vale do Testo 12 meses e Vale do Testo 3 meses ficaram com Ouro; o Tomme Vaudoise com a Prata e o Queijo 5 e o Brebis de Pomerode com o Bronze. Divulgação loja pomero de alimentos

Localizada no interior de São Paulo, a Queijaria Belafazenda levou a medalha de ouro com o queijo Azul Brittânia. Pedro Vilela - Flickr

O Queijo Azul Britannia é inspirado no queijo Stilton Inglês, de massa untuosa e com mofo azul. Segundo a empresa, a cremosidade do produto é destacada na boca. Instagram @fusqueijao

Também da Queijaria Belafazenda, o queijo Duzu ficou com a medalha de prata. Sua inspiração vem nos queijos azuis italianos, tem uma massa cremosa, e, segundo a empresa, o sabor é uma mistura de creme de leite com notas sutis de amargor. Instagram @belafazenda

Inspirado no queijo cheddar tradicional da Inglaterra, o queijo Sinueiro ficou com o bronze, fechando a premiação da Belafazenda. Sua casca é protegida com uma bandagem de tecido de algodão de banha de porco. Instagram @belafazenda

O queijo sinueiro tem a massa amanteigada, untuosa, e derrete na boca, às vezes com um leve toque de mofo azul. fribourg.ch

O Vale do Testo, que ganhou ouro nas edições de maturação de 12 meses e três meses, é um queijo que homenageia o Rio do Testo, que corta Pomerode. Andrevruas wikimedia commons

O Vale do Testo recebe um blend muito complexo de diversos microorganismos que tem como objetivo deixá-lo com notas aromáticas que lembram caldo de carne, defumado e amêndoas. Instagram @pomerodealimentos

O Tomme Vaudoise, que ficou com a prata, é um queijo macio de origem suíça, do cantão de Vaud. Ele é feito com técnica parecida com a dos famosos queijos de mofo branco franceses. Instagram @pomerodealimentos

Além do Queijo 5, outro bronze de Pomerode é o Brebis de Pomerode. O queijo utilizan leite de ovelha produzido no oeste de Santa Catarina. O nome Brebis significa ovelha em francês. Facebook Galeria do Queijo

Uma das marcas mais famosas do Brasil a Vigor Alimentos também abocanhou alguns prêmios com sua linha de queijos. O Parmesão Faixa Azul 12 meses ficou com a prata. Já o Parmesão seis meses e o Gorgonzola Faixa Azul levaram o bronze. - Divulgação

O Queijo Azul da Mantiqueira e o Capim Mantiqueira, ambos da marca Paiolzinho, levaram a medalha de prata. Instagram @paiolzinho

O processo de produção do Queijo Azul é elaborado seguindo as técnicas milenares da Europa. Já o Capim Mantiqueira é um parmesão que possui, segundo a empresa, uma receita exclusiva. Instagram @paiolzinho

Terra Coragem da empresa Queijo com Sotaque, Queijo Tipo Pecorino Toscano Maturado 500 dias, da Casa da Ovelha e Azul de Minas da Laticínios São João, fecham a turma da medalha de prata. Instagram @casadaovelha_oficial

A Serra das Antas levou duas medalhas de bronze: Queijo Lua Cheia, de textura aveludada, suave, cremosa e que possui uma fina camada de carvão vegetal, e o Queijo Tipo Reblochon, de origem francesa. Divulgação