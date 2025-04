Vídeo: mulher usa tomada na rua para fazer chapinha no cabelo

Uma mulher foi flagrada utilizando uma tomada pública na orla de Santos, no litoral de São Paulo, para fazer chapinha no cabelo. A cena inusitada foi registrada em vídeo por pessoas no local e rapidamente viralizou nas redes sociais.

De acordo com a Prefeitura de Santos, o ponto de energia usado pela mulher foi violado. A estrutura havia sido instalada temporariamente para ser usada durante a FeirArte — evento de empreendedores realizado aos sábados na Praia do Boqueirão e aos domingos na praça em frente ao Sesc Santos.

Após o ocorrido, a prefeitura informou que o ponto de energia foi removido e será substituído por outro com cadeado. A mulher não foi identificada.

Nas redes sociais, o registro atingiu milhares de visualizações e gerou diversas reações dos internautas.

“Soubesse, tinha levado minhas clientes do salão para atender lá”, afirmou uma mulher. “De graça, porque se você faz isso em casa, tem que pagar pela energia consumida, e assim é com água também”, comentou outra. “Quando pensamos que já vimos de tudo sempre alguém surpreende kkkkk”, disse uma terceira.