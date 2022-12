Abrir vinho com chapinha, pode isso? Internet diz que sim; veja vídeo

A técnica, na verdade, é uma reação física: troca de calor (foto: Reprodução Redes Sociais)

“Perrengues com saca-rolha nunca mais”, escreveu um perfil no comentário, que marcou um colega para testar a nova tecnica.

a vida inteira sofrendo com SACA ROLHA pra essa mulher abrir o vinho com uma CHAPINHA

ela tá em 2070pic.twitter.com/jOjRYWDG7E %u2014 liz inacia lula da silva %uD83D%uDD2E%u2728 (@legalizandra) November 30, 2022 sim estamos impressionados aqui %uD83E%uDD2F%uD83E%uDD2F%uD83E%uDD2F%uD83E%uDD2F%uD83E%uDD2F pic.twitter.com/ryTqeXB5FI %u2014 liz inacia lula da silva %uD83D%uDD2E%u2728 (@legalizandra) December 1, 2022

Outros usuários criticaram a autora do post por ter ficado surpresa com o vídeo, já que é uma reação física. “Silêncio, ela está descobrindo que vidro dilata”, escreveu um perfil.



Leia mais: Moradores da Favela da Maré viralizam ao dançar pela Seleção Brasileira





“Vocês são chatos”, rebateu.

FINALMENTE!!!!!! Alias que dia mesmo que vamos tentar? %u2014 Ana (@anafgonzaga) November 30, 2022

Com o calor da chapinha, o vidro da garrafa dilata e, assim, a rolha “sobe”. O vidro não estoura pois não há uma troca de calor extrema, ou seja, não vai de um extremo da temperatura para outro, como aconteceria se a garrafa fosse colocada em balde de gelo após o contato com a chapinha.





Esqueça o saca-rolhas. A internet elegeu uma nova forma de abrir uma garrafa de vinho: a chapinha. Tudo começou com um vídeo de uma garota que conseguiu tirar a rolha da casca de vidro com o aparelho de alisar o cabelo e viralizou nas redes sociais.“Ela tá em 2070”, comentou a autora da publicação que postou a gravação no Twitter. O post com mais de 44,7 mil curtidas.