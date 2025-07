Mangueiras para água e ar reforçam eficiência industrial

Mangueiras para condução de água e ar exercem função relevante em diversos setores industriais, contribuindo para o transporte seguro e eficiente de fluidos em processos que abrangem desde a construção civil até a manufatura. Produzidas com materiais como borracha sintética e reforços têxteis, esses equipamentos suportam pressões de até 300 PSI e temperaturas entre -10°C e 85°C, segundo especificações do catálogo da Maxxflex.

Um dos modelos disponíveis no mercado é a AH300 Air Hose, fabricada pela Maxxflex Indústria de Borrachas, projetada para resistir a intempéries, abrasão e exposição ao ozônio. Esse tipo de mangueira é comumente empregado em compressores de ar, sistemas de irrigação e processos de limpeza industrial. Certificada com a ISO 9001:2008, a linha prioriza padrões de qualidade e apresenta design leve e flexível, o que facilita o manuseio em aplicações dinâmicas.

“A escolha de mangueiras adequadas reduz custos de manutenção e aumenta a segurança em operações industriais”, afirma Daniel Rodrigues Inocencio, diretor comercial da Maxxflex. Ele destaca que materiais de alta qualidade evitam falhas em sistemas críticos.

A produtividade de borracha natural no Brasil, com 1,37 toneladas por hectare, supera a de concorrentes como Indonésia e China, segundo a CNA. Segundo Daniel Rodrigues Inocencio, “mangueiras para água e ar contribuem para a eficiência de indústrias de médio e grande porte, como construção e manufatura, que movimentam bilhões anualmente. A capacidade de operar em condições extremas torna esses produtos indispensáveis em processos que exigem confiabilidade”.

“A fabricação de mangueiras também reflete avanços em sustentabilidade. Iniciativas como o selo de sustentabilidade do setor de borracha, aprovado em 2018, promovem o uso de látex nacional e práticas de cultivo que respeitam o meio ambiente. Fabricantes como a Maxxflex integram essas diretrizes, combinando inovação tecnológica com responsabilidade ambiental”, reforça Daniel Rodrigues Inocencio.

De acordo com Daniel Rodrigues Inocencio, “a expertise em mangueiras para água e ar reforça o compromisso do setor com soluções práticas e seguras. A contínua evolução dessas tecnologias garante maior eficiência e durabilidade em aplicações industriais”.

Website: https://www.linkedin.com/company/maxxflex/