Morar pode custar mais de R$ 4 milhões em BH; veja onde

A valorização imobiliária em Belo Horizonte segue em alta, especialmente em bairros tradicionais como Lourdes e Santo Agostinho. Segundo a nova edição do Monitor de Vendas por Rua, elaborado pela Loft com base nas transações residenciais registradas pela prefeitura entre março e maio de 2025, o tíquete médio dos imóveis nas vias mais cobiçadas de BH ultrapassa os R$ 4 milhões, com o metro quadrado chegando a quase R$ 13 mil.

O levantamento, que analisou mais de 3,7 mil negociações usando dados do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), revela tendências importantes no mercado residencial da capital mineira e confirma a força da localização como principal fator de valorização.



O Monitor de Vendas por Rua utiliza dados públicos de transações registradas no ITBI da prefeitura e os trata de forma criteriosa para garantir consistência e confiabilidade. Apenas vias com três ou mais transações no período são consideradas, evitando distorções por vendas pontuais ou atípicas. A cada edição mensal, entram os dados do mês mais recente e saem os mais antigos, mantendo o recorte sempre atualizado.

Rua da Bahia mantém liderança



O trecho da Rua da Bahia, em Lourdes, lidera o ranking pelo segundo mês consecutivo com um tíquete médio impressionante de R$ 4,74 milhões por imóvel, resultado de residências amplas - a área média das transações na via foi de 480 m², cerca de R$ 9,8 mil/m². Logo atrás, a Rua Rio de Janeiro, também em Lourdes, aparece com imóveis em média avaliados em R$ 4,5 milhões, além de registrar o maior preço por metro quadrado da capital: R$ 12,9 mil/m².



Já a Rua Paracatu, no trecho do bairro Santo Agostinho, foi destaque pela ascensão: saltou seis posições e agora ocupa a terceira colocação, com imóveis de quase R$ 3 milhões, em média. O bairro, aliás, se destaca no levantamento, com cinco ruas entre as mais valorizadas tanto em tíquete médio quanto por metro quadrado. Além da Paracatu, aparecem no levantamento as ruas Felipe dos Santos, Gonçalves Dias, Martim de Carvalho e Araguari.



Metro quadrado caro e imóveis menores



Quando a análise considera o valor por metro quadrado, Lourdes continua na dianteira. Além da Rua Rio de Janeiro, que lidera com R$ 12.990/m², outras vias do bairro, como São Paulo, Curitiba e Tomaz Gonzaga, figuram no topo. Já o Bairro Anchieta, tradicionalmente valorizado mas com imóveis de área menor, teve destaque com a Rua Joaquim Linhares, onde o metro quadrado superou os R$ 10 mil.



Outra movimentação relevante ocorreu no bairro Santo Antônio. A Rua São Domingos do Prata subiu no ranking e agora aparece entre as três vias com o metro quadrado mais alto da cidade (R$ 9.958/m²), refletindo a crescente procura por imóveis em regiões com boa infraestrutura e oferta de serviços.

"O levantamento reforça a importância da localização na precificação do imóvel. As ruas mais valorizadas estão em regiões com excelente infraestrutura urbana e imóveis de alto padrão", explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. "Além disso, vemos uma valorização mais distribuída, com bairros como Anchieta e Santo Antônio ganhando força, o que aponta para uma diversificação saudável no mercado".



Outros bairros que se destacaram no ranking foram Funcionários, com vias como Maranhão e Piauí se mantendo entre as mais valorizadas, e Gutierrez, que aparece com três ruas entre as vinte mais caras por metro quadrado.

Panorama: Ruas mais valorizadas por tíquete médio

Rua da Bahia (Lourdes) - R$ 4,74 milhões - 480 m²

Rua Rio de Janeiro (Lourdes) - R$ 4,5 milhões - 347 m²

Rua Paracatu (Santo Agostinho) - R$ 2,95 milhões - 367 m²

Rua Maranhão (Funcionários) - R$ 2,87 milhões - 335 m²

Rua Tomaz Gonzaga (Lourdes) - R$ 2,83 milhões - 342 m²

Panorama: Ruas mais valorizadas por metro quadrado

Rua Rio de Janeiro (Lourdes) - R$ 12.990/m²

Rua Joaquim Linhares (Anchieta) - R$ 10.020/m²

Rua São Domingos do Prata (Santo Antônio) - R$ 9.958/m²

Rua da Bahia (Lourdes) - R$ 9.887/m²

Rua Piauí (Funcionários) - R$ 9.867/m²

Expectativas



Com o avanço da verticalização e o aumento da procura por moradias em áreas centrais com boa mobilidade, a tendência é de que bairros como Anchieta, Santo Antônio e Gutierrez continuem em rota de valorização. Já regiões tradicionais como Lourdes e Santo Agostinho devem manter a liderança nos rankings, reforçando a atratividade de seus imóveis de alto padrão. O próximo levantamento do Monitor, está previsto para agosto.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos