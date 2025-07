Quais produtos de Minas serão mais afetados pelo tarifaço de Trump?

Coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Pós-graduado no master de Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling do Insper. Ex-repórter de Gerais, Economia e Política.

Minas Gerais começa a calcular o prejuízo que poderá ter a partir da imposição de uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, medida anunciada pelo presidente Donald Trump nessa quarta-feira (9/7).

Um levantamento feito com dados do Comex Stat, o sistema oficial para consulta e extração de dados do comércio exterior brasileiro, revelou que, entre janeiro de 2021 e junho e 2025, o estado exportou US$ 17,3 bilhões para os americanos, enquanto as importações dos Estados Unidos foram de US$ 9,1 bilhões. Portanto, a balança comercial de Minas Gerais é superavitária em relação aos Estados Unidos, diferente do Brasil, que compra mais do que vende para os americanos.

De acordo com o economista André Braz, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), a nova tarifa de 50%, válida a partir de 1º de agosto, vai tornar as exportações brasileiras mais caras nos Estados Unidos, afetando seu volume.

O principal produto exportado por Minas Gerais para os Estados Unidos é o café, que, de janeiro de 2021 a junho de 2025, somou US$ 5.673.607.648 (R$ 31,5 bilhões). O segundo produto mineiro mais exportado para os Estados Unidos é o ferro-gusa, matéria-prima para a produção de aço e ferro fundido, que somou US$ 3.996.790.696 desde 2021 (R$ 22 bilhões).

Em seguida estão as ligas de ferro, para a produção de aço e outras ligas metálicas, que totalizaram US$ 716.955.630 no mesmo período (R$ 3,9 bilhões).

Completam o top 10 dos produtos brasileiros mais exportados para os Estados Unidos: silício, US$ 666.255.712 (R$ 3,7 bilhões); pastas químicas de madeira, US$ 443.423.521 (R$ 2,4 bilhões); aviões e outros veículos aéreos, US$ 393.115.097 (R$ 2,2 bilhões); tubos de perfuração utilizados para extração de petróleo ou gás, US$ 373.731.635 (R$ 2,1 bilhões); metais comuns, US$ 364.351.647 (R$ 2 bilhões); barras, laminados a quente em rolos irregulares de ferro ou outra liga de aço, US$ 348.006.790 (R$ 1,9 bilhões); transformadores, US$ 334.074.275 (R$ 1,8 bilhão).

Importações

Já as importações dos Estados Unidos para o Brasil podem ser afetadas, primeiramente, pela valorização do câmbio a partir do anúncio de Trump. Ainda poderá piorar a situação uma possível adoção da Lei da Reciprocidade por parte do governo brasileiro. Segundo o economista André Braz, ambos os movimentos podem deixar os produtos importados dos Estados Unidos mais caros.

De janeiro de 2021 a julho de 2025, o betume, utilizado em pavimentos asfálticos, foi o produto mais importado dos Estados Unidos por Minas Gerais, somando US$ 1.091.668.410 (R$ 6 bilhões). Em seguida temos as peças para turbo-jatos ou turbo-hélices, que totalizaram US$ 521.584.557 (R$ 2,89 bilhões) nesse período. Em terceiro está o coque de petróleo, usado como combustível na indústria, que obteve US$ 430.775.991 (R$ 2,4 bilhões).

Completam a lista dos dez produtos americanos mais importados por Minas Gerais: coques e semi-coques de hulha, de linhita ou de turfa, US$ 351.458.495 (R$ 1,9 bilhão); fertilizantes, US$ 310.815.288 (R$ 1,7,bilhão); enxofre, US$ 244.831.426 (1,36 bilhão); dumpers utilizados fora de rodovias, US$ 232.802.229 (R$ 1,3 bilhão); herbicidas, US$ 224.262.068 (R$ 1,24 bilhão); veículos para transporte de mercadorias, US$ 223.591.015 (R$ 1,24 bilhão); e aparelhos de eletrodiagnóstico, US$ 214.806.467 (R$ 1,19 bilhão).