Duas regionais de Belo Horizonte já registraram mais de 50% do acumulado de chuvas esperado para todo o mês de março. De acordo com dados da Defesa Civil de BH, na manhã desta quinta-feira (7/3), a Região Centro-Sul foi a que registrou maior média, acumulando 107,2, o equivalente a 54,3% do previsto para o período.

O Barreiro aparece em seguida, com um acumulado de 107, que equivale a 54,2%.

O levantamento mostra ainda que as regiões Oeste (37,1%), Noroeste (29,6%) e Pampulha (26,9%) vêm na sequência.

Conforme a Defesa Civil, a média climatológica esperada para março na capital mineira é de 197,5 mm.

Chuva em BH nesta quinta-feira

Belo Horizonte registrou chuvas na tarde desta quinta-feira (7/3). As regionais Oeste, Nordeste e Barreiro estão sob alerta de chuvas fortes, com intensidade de 2,6 mm a 5 mm por cinco minutos. Já a Região Centro-Sul registrou chuva extremamente forte, com intensidade de mais de 5 mm por cinco minutos.





As chuvas também deixaram vias alagadas, na Rua Joaquim Murtinho com Avenida Prudente de Morais, no Bairro Cidade Jardim, Centro-Sul de BH, e na Rua Ponte Nova, no Bairro Colégio Batista, na Regional Leste.

Acumulado de chuvas entre 16h20 e 18h30 desta quinta

Barreiro: 52,3 (26,5%)



Centro-Sul: 63 (31,9%)



Leste: 6,4 (3,2%)



Nordeste: 46 (23,3%)



Noroeste: 14,4 (7,3%)



Norte: 0,8 (0,4%)



Oeste: 49,2 (24,9%)



Pampulha: 5,6 (2,8%)



Venda Nova: 2 (1,0%)

Acumulado de chuvas em março

Barreiro: 107 (54,2%)

Centro Sul: 107,2 (54,3%)



Leste: 32,4 (16,4%)



Nordeste: 17,2 (8,7%)



Noroeste: 57,6 (29,6%)



Norte: 14,4 (7,3%)



Oeste: 73,2 (37,1%)



Pampulha: 53,2 (26,9%)



Venda Nova: 18 (9,1%)

Previsão do tempo para sexta-feira

Nesta sexta-feira (8/3), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, principalmente a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, os termômetros devem oscilar entre 18 °C e 30 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50% no período da tarde.