A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (7/3), que prendeu um homem, de 20 anos, suspeito de participar da morte do feirante Jurandir Rosa, em fevereiro deste ano, na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.



Segundo a delegada Camila Miller, o homem foi preso em uma cidade vizinha à Juiz de Fora, que não foi revelada.



“A Polícia Civil realizou a prisão do segundo indivíduo envolvido no crime, no início de fevereiro. A Delegacia Especializada de Homicídios fez diligências em uma cidade vizinha a Juiz de Fora e conseguiu prender esse segundo indivíduo. É um homem, de 20 anos, que teve passagens policiais, e agora vai ficar à disposição da Justiça”, disse a delegada.



Em fevereiro, dias após o crime, a Polícia Civil tinha apreendido um adolescente, de 17 anos, também suspeito de participar do crime. “Com a prisão dele [homem de 20 anos], a investigação está em vias de ser concluída”, explicou Miller.





Feirante morreu em confronto de bairros rivais





O feirante Jurandir Rosa, de 66 anos, vítima de uma bala perdida no dia 4 de fevereiro, em Juiz de Fora, foi assassinado em uma “emboscada” de traficantes do Bairro São Benedito contra traficantes do Bairro Vitorino Braga.



O delegado Daniel Buchmüller, dias após o crime, explicou que três traficantes dos bairros São Benedito e outros três do Vitorino Braga estavam em uma boate. Lá dentro, entraram em atrito e acabaram expulsos do local.



“Eles estavam em uma casa noturna onde um grupo do Vitorino Braga entrou em luta corporal com outro, do São Benedito. Por conta dessa briga, parte foi expulsa desse local, mas retornou para o mesmo ambiente com armas de fogo. Voltaram a brigar e, logo depois, foram expulsos novamente dessa casa noturna”, explicou o delegado, em entrevista coletiva.



Após a segunda expulsão, o trio do São Benedito armou uma emboscada para o trio do Vitorino Braga: ficaram em uma moto, esperando os desafetos passarem. “Só que eles [rivais do Bairro Vitorino Braga] se aproximaram com arma em punho e começaram a efetuar os disparos”, continuou Buchmüller.



Jurandir foi atingido nesta troca de tiros. “O foco do autor, obviamente, não era a vítima, mas os criminosos do São Benedito. Porém, por acidente, um dos disparos acertou o braço da vítima. A bala transfixou e ficou alojada no tórax, levando a óbito no local”, explicou o delegado.



Em relação à briga que originou o crime, o delegado acredita que estava relacionada ao tráfico de drogas. "Nós sabemos que eles são atuantes do tráfico de drogas, e essa briga interna na casa do show, aparentemente, foi motivada por uma disputa de tráfico de drogas”, finalizou o delegado