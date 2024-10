Um homem, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (28/10), em uma empresa de material de construção no bairro São Luiz, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou o homem caído ao solo no pátio da empresa com o braço esquerdo tampando o rosto e um grampeador na boca. A médica do Samu confirmou a morte e o corpo foi removido para o IML.





A esposa da vítima relatou que o marido saiu de casa para trabalhar por volta das 21h30 depois de pedir uma moto por aplicativo e compartilhou a corrida com ela. O homem tinha o costume de sempre avisar quando chegava na empresa, porém nenhum contato foi feito.

A mulher enviou mensagens, mas o marido não respondeu. Depois de alguns minutos, a mulher ligou para a vítima, porém um homem atendeu e a informou que o marido havia sido baleado.





Ela disse à polícia que não tem ideia da motivação do crime.





A polícia procurou pelo homem que atendeu a ligação feita pela esposa da vítima, mas ele não foi localizado. Há câmeras de segurança no local onde o crime aconteceu, mas o responsável pelas imagens também não foi encontrado.

O aparelho celular da vítima foi recolhido e encaminhado para a delegacia. Até o momento, ninguém foi preso.