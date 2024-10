Um idoso de 63 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-116, nas proximidades de Muriaé, na Zona da Mata mineira, na manhã desta segunda-feira (28/10).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu no km 715 da rodovia, na Serra do Belvedere. Chovia no momento do acidente.

A PRF suspeita que o motorista do carro, que seguia em direção aos municípios de Muriaé e Laranjal, tenha perdido o controle em uma curva e batido contra o caminhão, que vinha em sentido contrário.

O idoso foi encontrado com vida, mas morreu assim que deu entrada no Hospital São Paulo, em Muriaé. Os feridos, que eram passageiros do carro, foram levados para a mesma unidade hospitalar.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram na ocorrência. O condutor da carreta não ficou ferido, apesar dos danos no veículo.

