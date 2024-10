Um vazamento de água no teto do Hospital João XXIII, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, assustou pacientes durante a chuva de sábado (26/10). O momento foi registrado por vídeo, que circula nas redes sociais.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), que administra o hospital, a equipe de manutenção atuou imediatamente e o problema foi resolvido na mesma noite do sábado, sendo restabelecidas as condições adequadas de funcionamento dos setores da unidade.

Em nota, a instituição afirmou que o temporal fez com que muitas folhas caíssem e entupirem as calhas, mas que a equipe de manutenção desobstruiu as calhas, retirando quatro sacos de folhas. Segundo a Fhemig, não houve prejuízo à assistência dos pacientes.

A instituição informou, ainda, que “a limpeza será reforçada e outras estratégias de prevenção já foram acionadas, considerando o período chuvoso”.