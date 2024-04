Depois de quase um mês, a cratera na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi fechada e o trânsito foi liberado nos dois sentidos nesta terça-feira (2/4).

Foram substituídos cerca de 80 metros de rede de drenagem pluvial. Uma obra de compactação do solo com aplicação de uma camada de asfalto também foi feita na avenida.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, técnicos trabalharam no local durante todo o fim de semana, exceto na sexta-feira da Paixão, para agilizar o processo.





Na manhã desta terça-feira, o fluxo foi liberado em uma faixa no sentido centro e uma faixa no sentido bairro até que o maquinário usado na obra seja retirado da avenida. Agentes da BHTrans seguem monitorando o local.

Obras

A avenida foi fechada no início do mês de março depois que uma cratera de aproximadamente 4,5 metros de profundidade se abriu entre a rua Haiti e a avenida José Maria Alkimin. Na ocasião, um carro foi engolido pelo buraco e o Corpo de Bombeiros resgatou o motorista, de 50 anos, com um ferimento no nariz.

No dia 14 de março, o trânsito sentido centro foi liberado. Porém, um dia depois, a obra foi interditada após uma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-MG), quando foram constatadas irregularidades que colocavam os trabalhadores em risco, como a falta de isolamento nas bordas do buraco e escoramento do talude, corte inclinado feito para garantir a sustentação de um possível aterro. Na semana passada, a obra foi desembargada e as ações foram retomadas na avenida.