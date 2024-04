Um acidente com um caminhão complica o trânsito na BR-040, na altura do condomínio Alphaville, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (2/4).

O veículo bateu e subiu na mureta de divisão da pista na altura do km 562 no sentido Belo Horizonte. Com o impacto, uma grande quantidade de terra foi parar na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Via-040, concessionária da rodovia, uma faixa sentido BH e uma no sentido contrário precisaram ser fechadas para atendimento à ocorrência. A fila de carros chegou a 5 km no local.

Às 9h16, a pista foi liberada nos dois sentidos e a lentidão era de 2 km.

A dinâmica do acidente não foi divulgada. Ainda não há informações sobre feridos.



Leia: Engavetamento entre cinco veículos complica trânsito no Anel Rodoviário

Acidentes frequentes

Na manhã de ontem (1º/4), um acidente entra caminhão e ônibus deixou ao menos três pessoas feridas na altura do Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima.

O motorista do caminhão relatou ao Corpo de Bombeiros que seguia na rodovia quando um carro de passeio freou repentinamente e ele freou também para evitar um impacto. O condutor do ônibus, que seguia atrás, não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do caminhão.

Durante o atendimento à ocorrência, a rodovia ficou parcialmente interditada, com apenas uma faixa liberada no sentido BH.