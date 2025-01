A Polícia Militar (PM) prendeu duas irmãs que usavam a própria casa como laboratório de refino e preparo de cocaína, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), as mulheres estavam na porta do imóvel, no Bairro Abadia, quando os policiais chegaram ao local.





O boletim de ocorrência da PM ainda relata que, durante conversa com uma das suspeitas, os militares sentiram um forte odor semelhante a éter vindo da casa. Com ajuda de cães farejadores, os policiais encontraram porções de cocaína divididas em centenas de sacos, além de cinco balanças de precisão, duas prensas industriais, vários liquidificadores industriais,13 garrafas de éter, 20 kg de ácido bórico, pasta base de cocaína e dezenas de munições de calibre 38 e calibre 22.



Umas das mulheres assumiu a propriedade de todo o material que estava na sua casa e isentou a irmã de qualquer envolvimento com a atividade ilícita. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba e deve responder por tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido, por desacordo com as normas.





Na delegacia, a mulher alegou que não poderia passar mais detalhes e informar quem participa da atividade ilícita junto com ela por temer pela vida de seus familiares.