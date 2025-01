Um ônibus de viagem bateu em um barranco na MG-010, na altura do município de Serro, na região do Vale do Jequitinhonha, na tarde desse domingo (5/1).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a equipe foi acionada depois que um ônibus perdeu o controle e colidiu contra um barranco. De acordo com os registros policiais, o motorista relatou ter passado mal antes da colisão.

No momento do acidente, 14 pessoas estavam no veículo, incluindo os passageiros, o motorista e o cobrador. Segundo a PMRv, duas vítimas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Serro, onde permanecem internadas.

Outras nove pessoas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico no local. Já outros três passageiros não tiveram ferimentos e o atendimento médico foi dispensado.

A Viação Serro foi consultada para maiores esclarecimentos e, até o momento, não retornou o contato.