O corpo de uma mulher de 52 anos foi encontrado carbonizado em um quarto de sua residência na zona rural de Lassance, na Região Norte de Minas, nessa segunda-feira (6/1). O imóvel havia sido consumido por um incêndio, controlado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), que localizou a vítima. O ex-marido, de quem a mulher estava separada, é o principal suspeito do crime.



Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava na propriedade quando os agentes chegaram e apresentava sinais de nervosismo. Ele inicialmente alegou que dois homens armados teriam invadido a casa pela manhã, agredido a vítima e o ameaçado com uma faca antes de incendiar o local.



No entanto, ao analisar a cena, os militares não encontraram indícios de arrombamento ou invasão. Além disso, o suspeito entrou em contradição ao relatar posteriormente que teria discutido com a ex-companheira e que ela o ameaçara com uma faca.



Uma testemunha informou que a vítima havia revelado, por mensagens de aplicativo, que estava separada do homem após descobrir uma traição. Ela também teria dado um prazo para que ele deixasse a casa onde ainda residiam.



A perícia foi acionada e liberou o corpo para a funerária. O homem foi conduzido para a delegacia de Lassance, onde permanece à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado como feminicídio.