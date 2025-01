São Paulo vai avaliar se mantém candidatura como sede do Pan de 2031

A cidade brasileira a ser indicada como candidata a sede dos Jogos Panamericanos de 2031 pode acabar sendo definida sem necessidade de votação no Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Isso porque a candidatura de São Paulo já não é 100% certa.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vai avaliar com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, se a capital paulista vai ou não seguir no páreo.

Caso São Paulo mantenha a candidatura, lançada durante o Pan de Santiago, no Chile, em 2023, haverá disputa de votos com a candidatura conjunta apresentada em dezembro por Rio de Janeiro e Niterói. Cada país só pode apresentar uma cidade como candidata a sede aos organizadores dos Jogos, a Panam Sports.

O COB marcou para 29 de janeiro a Assembleia Geral que vai definir qual cidade brasileira será indicada. Participam da votação 33 confederações olímpicas, uma comissão de 19 atletas e os dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI).

São Paulo, que já havia aberto mão de sediar o Pan em 2027, recebeu os Jogos em 1963. O Rio recebeu o evento em 2007. A candidatura Rio-Niterói é capitaneada pelo secretário municipal de Esportes carioca, Guilherme Schleder, e a vice-prefeita de Niterói, a medalhista olímpica Isabel Swan.