Advogado mineiro morto em Ubatuba será enterrado neste domingo (20/4)

O advogado mineiro Juliano Bento Rodrigues Guiran, morto a tiros em um assalto em Ubatuba, no litoral paulista, será enterrado na tarde deste domingo (20/4) em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais.





De acordo com a família da vítima, o velório começou às 6h no Ginásio Poliesportivo Doutor Hervê e o sepultamento será às 15h. O crime ocorreu na madrugada desse sábado (19/4).





Juliano estava com dois amigos e havia ido passar o feriado prolongado na praia paulista. O assalto aconteceu na orla de Praia Grande, onde os três caminhavam, quando foram abordados por quatro assaltantes, dois deles armados, que anunciaram o roubo.





O objetivo dos ladrões era roubar os aparelhos celulares, exigindo também que as vítimas entregassem as senhas dos dispositivos. Quando um dos ladrões abordou Juliano e exigiu que ele entregasse a senha, o advogado se mostrou nervoso, começou a tremer.





Conforme os amigos da vítima, ele tentou falar com o assaltante e disse: "Calma, já vou desbloquear por...!" Nesse momento, o ladrão apontou a arma para a cabeça de Juliano e puxou o gatilho.





A bala atingiu o rosto do advogado e, com estilhaços, feriu a mão de um amigo que estava próximo. O advogado caiu na areia, enquanto os assaltantes fugiram rapidamente, levando os celulares roubados.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte. O amigo ferido foi socorrido e levado para a Santa Casa de Ubatuba. A Polícia de São Paulo informou que apreendeu um dos envolvidos no assalto, um menor, que estava com um dos celulares roubados.





O advogado publicou imagens de momentos antes de ser morto. No registro divulgado por meio da função Story do Instagram, Juliano mostra imagens do mar e de outras pessoas, que parecem estar em uma festa na praia.





Notas de pesar



A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Gonçalo do Sapucaí lamentou a morte nas redes sociais, manifestando “solidariedade aos familiares e amigos”. “Manifestamos nosso repúdio pelo crime brutal que levou à morte do advogado da nossa subseção e que as medidas sejam tomadas para uma célere investigação”, disse em parte da publicação.





Já a Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí destacou que Juliano sempre atuou com “ética, competência e respeito ao próximo”.





“Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com os familiares, amigos e colegas, expressando suas mais sinceras condolências e rogando a Deus que conforte os corações enlutados. Que sua memória permaneça viva como exemplo de dignidade e compromisso com o bem comum”, declarou o Executivo da cidade.

*Com Bruno Barros e Ivan Drummond