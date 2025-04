Jovem bate carro de luxo em muro de garagem e tem morte instantânea

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um estudante de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), de 28 anos, morreu na noite de sábado, ao bater uma caminhonete, uma Mitsubishi L200 Triton, contra o muro de uma garagem, no Bairro Olaria, em Timóteo, no Vale do Aço.

O jovem estava aproveitando o feriado da Semana Santa na casa dos pais, em Timóteo, sua terra natal. No início da noite, pegou o carro do pai, para ir se encontrar com amigos.

No final da noite, ele retornava para casa, quando perdeu o controle do carro, ao fazer uma curva, indo de encontro ao muro da garagem da casa. Um outro veículo que estava estacionado no local, foi atingido.

O corpo de Lucas está sendo velado no Cemitério Jardim da Saudade e será sepultado no final da tarde.

A Polícia Civil está investigando o caso, para conhecer as causas do acidente. Os policiais procuram por câmeras de vídeo nas imediações, para tentar entender o que aconteceu. As suspeitas são de que o estudante estava em alta velocidade.