Vai chover em BH no feriado de 21 de abril? Confira a previsão do tempo

Nesta segunda-feira (21/04) o feriado de Tiradentes será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros devem registrar temperatura mínima de 17º e máxima de 28º com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde.

Na capital mineira, todas as regionais, com exceção do Hipercentro, ultrapassaram a média climatológica prevista para o mês de abril, que é de 82,3 mm, de acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte. O destaque é para as Regiões do Barreiro, com 145,9 mm, o que representa 177,3% do previsto, e Oeste, com 145,2, equivalente a 176,4%.

Para o estado, a previsão também é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas Regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. As demais regiões terão céu claro a parcialmente nublado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura máxima em Minas Gerais permanece estável, chegando aos 34ºC e a mínima sofre ligeiro declínio, podendo chegar aos 9ºC.