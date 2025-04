Motociclista e garupa morrem ao baterem em máquina agrícola abandonada

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Dois jovens, de 19 e 20 anos, morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma máquina agrícola, na noite desse sábado (19/4), na rodovia estadual LMG-723, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um moto que bateu contra uma motoniveladora - máquina agrícola de terraplanagem, que foi deixada na via pública sem sinalização e sem condutor.

O condutor da moto ficou preso sob o veículo e teve a morte confirmada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O garupa também morreu no local. A perícia foi acionada e recolheu os corpos.

Ainda de acordo com os bombeiros, as vítimas estavam a caminho da cidade de Aricanduva para participar da tradicional festividade da "Queima do Judas".

Máquina agrícola envolvida em acidente que matou dois jovens pegou fogo horas depois de batida CBMMG/Divulgação

Algumas horas depois do acidente, já na madrugada deste domingo (20/4), os bombeiros foram acionados novamente no local para controlar um incêndio que atingia a máquina agrícola.

Os militares isolaram a área e controlaram as chamas antes que o fogo se alastrasse para a vegetação marginal.

Ainda não se sabe como o incêndio começou.