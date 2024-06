Os dois crimes ocorreram com intervalo de uma hora no Bairro Bonsucesso

Um homem, de 29 anos, encontrado morto a facadas é também suspeito de ter matado, cerca de uma hora antes, um homem, de 38 anos, também com uma faca, no Bairro Bonsucesso, na Região Oeste de Belo Horizonte.





O primeiro crime ocorreu na Rua Liberdade, 788, às 2h30 deste domingo (23/6). O corpo do homem de 38 anos estava caído na rua, com ferimentos na cabeça, pescoço, tórax e abdômen.





Policiais militares ouviram testemunhas contarem que a vítima tinha se desentendido com outro homem e discutido, em um bar. O agressor, que tem características do mesmo homem encontrado morto pouco depois, fugiu do local.





Por volta de 3h30, a PM recebeu um outro chamado, sobre o encontro de um cadáver, na Rua Abadia. A surpresa é que as características da vítima eram as mesmas do homem procurado pela morte ocorrida hora e meia antes.





Os dois casos foram registrados na Delegacia de Plantão do Barreiro, que tentará desvendar o mistério.