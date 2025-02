Café fake: produto viraliza na web e especialista dá dicas na escolha do pó

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

A imagem de um “café fake” está viralizando nas redes sociais. O produto, similar ao original, se trata de uma mistura para bebida com sabor de café, mas especialistas alertam para o risco à saúde que pode causar. Ao lado dos pacotes de café nas prateleiras do mercado e com um preço mais em conta, consumidores desavisados podem não entender a diferença entre os itens.

No X, antigo Twitter, internautas se mostraram surpresos com a inserção do “café fake” no mercado e reclamaram do preço do produto original. O preço do café, que registra altas históricas, deve continuar pressionado no mínimo até o fim do primeiro semestre deste ano. Com o aumento, algumas pessoas optam por itens mais baratos, mas que podem custar caro à saúde.

Segundo a Cafeicultura da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater), o “café fake” foi encontrado em prateleiras de São Paulo e da Região Sul do país e não possui o devido registro para venda. Isso porque, apresentam muitas impurezas, disfarçadas de torras escuras.

Outro assunto comentado no X foi o café da marca "Melissa", com embalagem semelhante ao café "Melitta". As cores e o design do pacote são similares ao da marca que vende café.

Melissa, pó sabor café, de acordo com a embalagem.



O coordenador técnico da Emater, Bernardino Cangussú Guimarães, ensina como se prevenir. Para começar, o consumidor deve ter atenção com as informações na embalagem: “pacote de café que tiver no rótulo algo além de café, tem algum tipo de mistura que não é benéfica”, alerta.

Outro ponto de atenção é o valor. Guimarães diz que é preciso tomar cuidado com produtos com o valor muito abaixo do praticado no mercado. O preço médio de um pacote de café de 500 gramas está custando, em média, R$ 30, enquanto o “café fake” tem saído por menos da metade. Os cuidados na escolha do café incluem o preparo correto da bebida, para otimizar o uso do pó e extrair o maior sabor possível dos grãos. Confira outras dicas:

Tenha um moedor. O café em grão conserva o sabor e não tem impurezas. “Um moedor caseiro vai mudar completamente o sabor do seu café”, aconselha Bernardino Guimarães;

Prefira torras mais claras. A torra muito forte e escura está queimada. Além do sabor amargo forte, esse tipo de torra também disfarça impurezas;

Acerte na medida do pó. O excesso deixa a bebida amarga e disfarça impurezas. A medida ideal, conforme o coordenador da Emater, é sete gramas (cerca de uma colher de sopa rasa) por 100 ml de água;

“O maior consumidor de café é a pia” - evite o desperdício! Faça somente a quantidade que for consumir dentro de algumas horas. O café na garrafa, principalmente aquele que é adoçado no preparo, costuma fermentar e mudar de sabor;

Adoce o café somente na xícara, para evitar fermentação e desperdício;

Prefira produtos com selos ou certificados, o que já é uma boa referência para um produto de qualidade

Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Café (Abic), a legislação nacional sanitária e de defesa agropecuária proíbe, com punição de multa e apreensão, a oferta direta ao consumidor de café misturado com resíduos agrícolas, matérias estranhas e impurezas como cascas, palha, folhas, paus ou qualquer parte da planta exceto a semente do café.

A Abic informou que o aumento do preço do café no Brasil fez com que o número de empresas clandestinas que oferecem misturas impróprias para consumo humano, a baixo custo, aumentasse. Conforme a associação, algumas empresas tentam burlar a legislação inserindo a mistura de impurezas no café em outras categorias de alimentos, mantendo a identidade visual parecida com o café verdadeiro. A Abic nomeou o item como “Café Fake / CaFake”, pois se aparece com o café, mas não é.

Em nota, a Abic disse que tem alertado supermercados sobre a irregularidade do "café fake" e recomenda que as pessoas não consumam o produto, diante de risco à saúde. De acordo com a associação, ela e outros órgãos de defesa agropecuária, vigilância sanitária e proteção ao consumidor estão tomando providências cabíveis contra o produto.