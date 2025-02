Incêndio de grandes proporções atinge galpão na Zona Norte de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge um prédio, na Zona Norte de São Paulo. A fumaça preta que sobe por conta do fogo pode ser vista até da Região Central da capital paulista.

Ainda não existem informações oficiais sobre eventuais vítimas e sobre o que teria provocado o incêndio. Ao menos oito carros do Corpo de Bombeiros estão no local, que fica no Bairro do Limão.

O incêndio ocorre na fábrica de tintas Inoplastic Indústria. A empresa produz tintas industriais.

Funcionários ouvidos pela reportagem afirmam que todas as pessoas que estavam no local conseguiram sair, sem ferimentos. Há quatro helicópteros sobrevoando a região na qual fica o galpão.

Os bombeiros trabalham para controlar o fogo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dá apoio aos funcionários que estão sentados em frente à fábrica, contudo, até o momento, o atendimento da equipe tem sido fornecer água para a hidratação.

