Carro-chefe das exportações do agronegócio mineiro, o café continua expandindo seu espaço no mundo, especialmente no no mercado asiático

Depois do recorde histórico consolidado em 2024, as expectativas são altas neste ano para as exportações do agronegócio mineiro. A grande aposta se mantém no café, especialmente diante do crescimento da demanda pelo produto no mercado chinês, avalia o secretário-adjunto de Estado da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Seapa-MG), João Ricardo Albanez. As expectativas se estendem também para as vendas de carnes, especialmente a bovina, com o fim da vacinação contra febre aftosa no Brasil.



Com um mix de 644 diferentes produtos, as exportações do agronegócio mineiro alcançaram o valor recorde de US$ 17,1 bilhões no ano passado. Segundo a Seapa, esse foi o melhor resultado das vendas externas dos produtos agropecuários em toda a série histórica, computada desde 1997. Os números foram puxados pela valorização no preços e aumento da demanda pelo café.



O produto deve continuar na liderança e ainda expandir sua presença, especialmente no mercado asiático, aposta o secretário-adjunto, ao avaliar que a China deve seguir aumentando a compra das commodities mineiras.



"Ano a ano as exportações de café para a China vêm aumentando. Os jovens lá estão criando hábitos (de consumo) ocidentais em cafeterias e esse é um mercado que vai crescer. Para nós, é de extrema importância que o café alcance esses nichos de mercado”, disse, ressaltando ainda que a China é o principal importador do agronegócio mineiro. No ano passado, 24% das receitas de exportação do agronegócio mineiro vieram da China. No caso do café, cita, a maior parte, por ora, vai para os Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e Japão. “À medida que abrimos para um novo mercado asiático, temos uma oportunidade, que vem sendo trabalhada, para os produtores de café", avaliou.



Sozinho, o café foi responsável por US$ 7,9 bilhões exportados. O volume chegou a 31 milhões de sacas. Apesar dos problemas climáticos que atingiram boa parte do Brasil, inclusive Minas Gerais, no ano passado, Albanez lembra que outros países também sofreram com o clima, o que contribuiu para um aumento no preço do produto no mercado internacional. "Alguns países (produtores) tiveram problemas climáticos como o nosso. Com isso, o café teve uma valorização significativano ano passado (…) Temos uma redução na produção, mas isso é fator de aumento de preço pela especulação em torno do abaixamento dos estoques. Você melhora o preço devido à (escassez da) oferta", analisou.



O bom desempenho do café, carro-chefe das exportações do agro mineiro, foi fundamental. A valorização da moeda americana e a redução dos estoques dos principais países produtores puxaram para cima a cotação na bolsa, influenciando o cenário de comercialização. Em 2024, o café registrou seu melhor desempenho em receita e volume embarcados com US$ 7,9 bilhões e 31 milhões de sacas. A commodity representou 46,1% do total comercializado no ano passado.



OUTROS ITENS

Outros itens, como a soja, o setor sucroalcooleiro, carnes e produtos florestais, como celulose, madeira e papel, também tiveram desempenho destacado e, junto com o café, representaram mais de 90% das exportações mineiras durante o último ano. Entre os citados, apenas a soja teve redução em relação a 2023, quando as vendas foram de US$ 3,5 bilhões, mas, segundo Albanez, a situação se deveu a uma queda mundial no preço das commodities.

Os produtos apícolas, como mel e própolis, também registraram aumento nas exportações, com receitas de US$ 22,3 milhões em 2024, contra R$ 14,1 milhões em 2023.



Apesar da redução nas importações do grão pela China e Tailândia, que impactaram negativamente as receitas, o complexo soja (grão, farelo e óleo) fechou o ano com aumento do volume embarcado, impulsionado pelo farelo. A receita desse item acumulava de 9%, num valor de US$ 230 milhões, até novembro. No balanço final, as receitas totais do complexo da soja presentaram queda de 10,2%, enquanto o volume embarcado subiu 7,1%. O resultado foi de US$ 3,2 bilhões e 7,2 milhões de toneladas.



O complexo sucroalcooleiro manteve-se na 3º posição, entre os principais produtos do agro, com a marca de US$ 2,5 bilhões em seu melhor resultado histórico, e 5,2 milhões de toneladas. O setor de produtos florestais atingiu o recorde em receita de US$ 1,1 bilhão e 1,7 milhão de toneladas. Outros segmentos também avançaram nas exportações, com destaque para produtos hortícolas, couros, fibras e produtos apícolas.



Todas as proteínas (bovina, frango e suína) obtiveram crescimento em receita e volume. O setor alcançou US$ 1,7 bilhão e 502 mil toneladas.



De acordo com Albanez, a expectativa é de melhora também nas exportações de carnes, mais especificamente a bovina, já que, com fim da vacinação contra febre aftosa, o Brasil deve receber o certificado de país livre da doença pela Organização Mundial de Saúde Animal. Essa documentação é fundamental para que alguns países da União Europeia comprem a proteína brasileira.



"Estamos otimistas frente aos resultados que colhemos no ano passado e a perspectiva é boa", reforçou Albanez. Ele ainda destacou que as plantações mineiras estão seguindo o caminho esperado. "A safra se iniciou agora. Tem havido muitas chuvas, mas nada que afete e altere a produção. Estamos otimistas com a nossa safra”, disse, ressaltando que “as culturas ainda estão em desenvolvimento."



DRIBLE NA MINERAÇÃO

Com o bom desempenho de 2024, as exportações do agronegócio de Minas Gerais superaram em 2,5% a receita da mineração, segmento tradicionalmente dominante nas vendas externas do estado, que alcançou US$ 15,7 bilhões no ano passado. No acumulado de janeiro a dezembro, a receita teve acréscimo de 19,2%, na comparação com o mesmo período de 2023. Os embarques de produtos agropecuários de Minas Gerais representaram cerca de 42% da pauta mineira de exportação. Além do valor, o volume cresceu 8%, com o embarque de 17 milhões de toneladas, também se destacando como o maior já comercializado.



Além disso, o estado ampliou sua participação em mercados importantes, como a União Europeia e foi o principal fornecedor de produtos do agro brasileiro, com US$ 4,4 bilhões, superando o estado de São Paulo.



No último ano, o agronegócio mineiro conseguiu colocar seus produtos em 175 países. Os principais destinos foram a China (US$ 4,1 bilhões), Estados Unidos (US$ 1,9 bilhão), Alemanha (US$ 1,4 bilhão), Bélgica (US$ 788 milhões) e Itália (US$ 726 milhões).



No ranking nacional dos estados exportadores de produtos agropecuários, Minas Gerais subiu uma posição e agora ocupa o quarto lugar, ultrapassando o Rio Grande do Sul, em que pese a situação as dificuldades enfrentadas pelo agronegócio naquele estado, atingido por catástrofe climática no ano passado.



Na avaliação do Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, o agronegócio mineiro vem mostrando, cada vez mais, a sua força e importância para o estado como fonte geradora de emprego, renda e alimentos de qualidade para o Brasil e o mundo. “Os números consolidam o estado como uma potência no setor agropecuário. Esse resultado é fruto do trabalho comprometido dos produtores rurais, que contam com o apoio do governo de Minas, por meio da atuação da Secretaria de Agricultura e as vinculadas Emater, Epamig e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) na execução de políticas públicas que fortalecem o setor”, disse à Agência Minas.



Os números impressionam ainda mais quando comparados ao recorde anual anterior, registrado em 2022, de US$ 15,3 bilhões. Antes mesmo da contabilização dos resultados de dezembro, o agro mineiro já havia superado essa marca em 2024, com uma média mensal superior a US$ 1,4 bilhão, que se manteve até o fim do ano. A taxa de câmbio nominal mais alta também contribuiu para o excelente desempenho.



Embora café, produtos do complexo sucroalcooleiro e carne bovina continuem sendo os principais expoentes das exportações, a diversificação da produção tem sido um fator decisivo para o sucesso. Novos produtos, como sementes, sêmen bovino, queijos, iogurte, leite condensado, batatas preparadas, água de coco, tapioca, cogumelos, inhame, azeitonas e grão de bico, vêm ganhando espaço no mercado internacional. n