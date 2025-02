Suspeita de matar família com bolo envenenado é encontrada morta na prisão

Deise Moura dos Anjos, a mulher suspeita de envenenar o bolo que matou três pessoas da mesma família, foi encontrada morta na prisão, nesta quinta-feira (13/2). Ela foi localizada "sem sinais vitais" durante conferência matinal na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, em Porto Alegre (RS).



"Imediatamente, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência que, ao chegar no local, constatou o óbito", disse a Polícia Penal, em nota. A morte ocorreu "por asfixia mecânica autoinfligida", segundo o g1.

12/02/2025 - 19:13 Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá reatam relacionamento, diz ex-delegado

12/02/2025 - 20:41 Incêndio de grandes proporções atinge galpão na Zona Norte de São Paulo

13/02/2025 - 10:15 O que se sabe sobre o incêndio em fábrica no Rio que deixou feridos graves Leia mais

Deise estava presa desde 5 de janeiro por quatros homicídios duplamente qualificados e tripla tentativa de homicídio. Ela era suspeita de ter envenenado um bolo com arsênio, oferecido durante uma celebração de Natal.

O quarto caso se refere ao sogro, que, após ter o corpo exumado pelo Instituto-Geral de Perícia, foi comprovado que ele também ingeriu arsênio.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas ainda não obteve retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização*