O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai assistir às Olimpíadas em Paris nas próximas semanas. Embora não vá oficialmente à França, o chefe do Executivo nacional vai enviar a primeira-dama Janja da Silva para representá-lo. De acordo com Lula, ele vai ver o evento "pelos olhos dela".







O mandatário também se disse azarado, pois trouxe para o Brasil em seus primeiros mandatos a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2016, mas esses foram realizados em um "momento não muito bom da política".Acrescentou que acabou não convidado para assistir a abertura dos Jogos do Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira (11/7), Lula recebeu no Palácio do Planalto atletas que vão disputar as próximas Olimpíadas e Paralimpíadas.





No evento, o presidente ainda assinou o reajuste do programa Bolsa Atleta, em 10,86%. A medida havia sido anunciada pelo ministro André Fufuca (Esportes) no fim do mês passado.





O benefício para a categoria atleta base passa de R$ 370 para R$ 410. No outro extrema da tabela, para atleta pódio, de 1º a 3º lugar, passou de R$ 15 mil para R$ 16.629.