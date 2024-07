O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira (10/7) que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), levou o estado a um "colapso financeiro".





"O governador foi irresponsável e deixou Minas Gerais sem um governo pseudoaliado – porque não foi aliado dos mineiros, foi dele. Minas devia R$ 110 bilhões para a União, passou a dever R$ 165 bilhões e está à beira do colapso econômico e financeiro", declarou.

Dívida de Minas Gerais

O projeto apresentado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para os estados endividados foi recebido com elogios em Minas Gerais, que acumula cerca de R$ 165 bilhões em débitos com a União. O saldo no vermelho é tema central de uma relação conturbada entre Zema e deputados estaduais desde o primeiro mandato do governador.



