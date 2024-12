O tradicional Almoço de Natal no Restaurante Popular foi realizado nesta quarta-feira (25), com início às 11h, no Restaurante Popular I - Herbert de Souza, na Região Central de BH. Na 30ª edição, que serviu mais de três mil refeições, de acordo com a Prefeitura de BH (PBH), o cardápio especial incluiu arroz com alho, tutu de feijão, lombo ao molho de abacaxi, maionese e salada. Também foram oferecidas opções para quem não consome carne, como omelete com cebola e almôndega de lentilha. Todas as refeições foram servidas gratuitamente.

Programado para terminar às 14h, o Almoço de Natal foi estendido até às 15h para garantir que todas as pessoas na fila conseguissem fazer sua refeição. Valéria Nunes, dona de casa, levou os dois filhos, Eduardo, de 6 anos, e Rafaela, de 8 anos. Esta foi a segunda vez que a moradora do bairro Capelinha participou do evento. “Eu soube pela televisão. É um momento de acolhimento, e ainda tem distribuição de brinquedos para as crianças. A gente nem sempre tem condição de comprar”, comentou.

Valéria Nunes e seus dois filhos: Eduardo, de 6 anos, e Rafaela, de 8 anos Leandro Couri/EM/D.A Press

Quem também marcou presença, mais uma vez, foi 'Raul Seixas', personagem famoso por participar do almoço anual. Além de desejar um Feliz Natal a todos, 'Raul' animou os presentes cantando "Maluco Beleza", clássico do cantor Raul Seixas.

Com o apoio do Papai Noel e de seus voluntários, a Prefeitura entregou brinquedos, guloseimas, livros infantis e materiais escolares, arrecadados ao longo do mês, para as crianças que participaram da festa. De acordo com a Prefeitura, mais de mil presentes foram distribuídos às crianças que participaram da ocasião acompanhadas de suas famílias.

"Esse almoço, para além da comida, é um momento de confraternização, de encontrar as pessoas. Este não é apenas um evento organizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas sim um momento em que a cidade acolhe o Natal dos restaurantes populares, construindo essa festa com a participação de voluntários, para proporcionar um dia festivo às famílias que se alimentam nas unidades", destacou a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da PBH, Darklane Rodrigues.

As demais unidades dos Restaurantes Populares ofereceram refeições gratuitas exclusivamente à população em situação de rua, como ocorre aos finais de semana e feriados, cumprindo o compromisso de garantir alimentação todos os dias da semana.

A organização do evento contou com o apoio de diversas entidades, como a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a BHTRans e a Guarda Municipal, além de voluntários, como o Papai Noel Mário, e grupos, como os Doutores da Alegria.





