O esforço da cadela Hera e de seu treinador, cabo Alef Nathan, resultou no salvamento de uma mulher conhecida como Madalena, de 47 anos, que estava desaparecida havia cinco dias em Cordisburgo, na região Central de Minas Gerais. O resgate, realizado no último domingo (22/12), foi um presente de Natal para os familiares e para os militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), que estavam empenhados na operação.

Lotados no Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres (Bemad), Hera e Nathan treinam juntos desde que a cadela tinha três meses de vida. O animal é especialista em "mantrailing", técnica que utiliza odores específicos de objetos para farejar e localizar pessoas desaparecidas. No caso deste resgate, ela utilizou um short de Madalena.

O cabo Nathan contou ao Estado de Minas que foi acionado na sexta-feira, 20 de dezembro, mas a mulher já estava desaparecida desde quarta-feira (18/12). Uma guarnição do destacamento de Curvelo solicitou o apoio dos cães farejadores, e a dupla foi deslocada para o local do desaparecimento.

“Esse short foi usado para que a Hera conseguisse delimitar uma área extremamente extensa, totalmente rural. De maneira impressionante, ela se deslocou para um córrego e tentou subir em um morro, onde, no topo, havia uma grota, um buraco onde a senhora Madalena foi encontrada totalmente debilitada e machucada”, explicou.

Nathan lembrou que a profissão de bombeiro exige resiliência para resgatar pessoas, mesmo em situações adversas. “O local estava muito molhado devido às chuvas. Pelas condições do terreno e do clima, era difícil acreditar que essa senhora pudesse estar viva. Mas, por acreditar que poderíamos encontrá-la com vida, assim foi feito. Utilizamos a destreza da Hera e sua capacidade olfativa para nos direcionar e encontrar essa senhora com vida”, ressaltou.

A missão foi comandada pelo sargento Renan, que, inclusive, machucou a mão durante o resgate e precisou ser socorrido em Belo Horizonte. A senhora Madalena foi resgatada com vida e encaminhada para um hospital em Sete Lagoas para receber cuidados médicos.

“Para nós, sargento Renan e cabo Nathan, chamados para apoiar essa ocorrência, foi um presente antecipado de Natal. Poder, diante de tanta adversidade, encontrar essa senhora e entregá-la à sua família, faltando dois dias para o Natal, não tem preço. O que temos é gratidão pela oportunidade e que possamos ser iluminados para realizar novas operações com tanto êxito quanto foi esta”, exclamou o cabo Nathan.

Não foi o primeiro

Juntos desde os primeiros meses de vida de Hera, essa operação não foi o primeiro resgate realizado pela cadela. Com três anos de idade, o animal treina para esse tipo de salvamento há dois anos em Belo Horizonte e é empenhada em qualquer missão dentro de Minas Gerais.

Segundo Nathan, Hera consegue ignorar qualquer outro tipo de odor do ambiente. Com oito meses de vida, a cadela já conseguiu realizar uma operação com êxito e salvar uma vida em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Ela já atuou em ocorrências com êxito em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Jaboticatubas, Juiz de Fora. Ela já tem algumas atuações de destaque nessas regiões. Se ela não acha a vítima, pelo menos consegue indicar uma direção de onde ela estava”, disse.