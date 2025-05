Metrô de BH aumenta intervalos de viagens a partir deste sábado (31/5)

Mais um trecho do metrô de Belo Horizonte vai passar pelas obras de revitalização e, com isso, haverá mudanças nos intervalos de viagens. O trecho a ser revitalizado agora é entre as estações Santa Tereza e Horto. Trilhos, britas e dormentes serão trocados por novos.

Para que a intervenção aconteça, serão feitas mudanças nas programações a partir de sábado (31/5) até domingo (8/6).





Confira as alterações nos intervalos entre as viagens:

Nos dias 31 de maio a 08 de junho, nos dias úteis (horários de pico)

Das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h:

- O intervalo entre as viagens será de 11 minutos.

- Os trens irão circular em uma só via na Estação Horto e será necessário que os passageiros verifiquem a direção da composição antes de embarcar.





Nos dias 31 de maio a 08 de junho, nos dias úteis (outros horários) e aos finais de

semana (durante todo o dia):

- O intervalo entre as viagens será de 25 minutos.

- Os trens irão circular em uma só via nas estações Horto, Santa Tereza e Santa Efigênia e será necessário verificar a direção da composição antes de embarcar.





Dos dias 2 de junho ao dia 5 de junho, após as 20h, nas estações Minas Shopping, São Gabriel e Primeiro de Maio, os trens passarão por um só lado da via e é necessário que os passageiros verifiquem a direção da composição antes de embarcar.





Durante as obras, não haverá baldeação e todas as informações referentes às atividades serão disponibilizadas em telas digitais nas estações. Funcionários também estarão disponíveis para orientar os passageiros.





Horários das bilheterias:





Todos dias: 5h15 às 23h

Intervalo dias úteis: 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários

O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h

Intervalo habitual aos sábados: 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30 Domingos e feriados: 15 minutos durante todo o dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos