Menina de 10 anos baleada na cabeça por policial morre depois de um mês

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Lavínia Freitas de Oliveira e Souza, menina de 10 anos baleada na cabeça por um policial penal em uma briga de trânsito, morreu nesta quarta-feira (16/07) depois de um mês internada na Santa Casa de Juiz de Fora. Márcio da Silveira Coelho segue preso.



O caso aconteceu na estrada que liga Diogo de Vasconcelos e Porto Firme, na região de Viçosa (MG), na Zona da Mata, em 15 de junho. Ela estava no carro com o pai, a caminho da casa da avó, quando o policial ficou inconformado com a ultrapassagem feita pelo pai da criança.

No momento em que cruzavam a localidade de Vinte Alqueires, o pai da menina percebeu um carro no encalço dele. O veículo o ultrapassou e parou um pouco mais à frente, cruzando o carro na estrada. Não havia como passar pelo local e o motorista parou o veículo dele, um VW Santana.

Do outro carro, desceu um homem moreno, de estatura mediana e usando boné. O pai da menina pensou ser uma assalto. A reação foi acelerar o carro e passar à direita, na estrada. Neste momento, o policial, de dentro do outro carro, começou a disparar. Um dos disparos atingiu a cabeça da menina.

A menina teve o crânio perfurado pela bala e foi levada ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho, em Ponte Nova (MG). Mas, devido à gravidade do caso, acabou transferida para a Santa Casa de Juiz de Fora.

O advogado de Márcio da Silveira, Rafael Abeilar, disse que "o servidor público retornava de viagem com sua esposa, sua filha, de apenas 1 ano e um mês, e sua enteada, de 10 anos, quando passou a ser seguido de forma suspeita por um veículo com vidros totalmente escurecidos". A defesa afirma que o policial se sentiu ameaçado e, sem saber quem estava dentro do carro, por causa do insulfilm, fez disparos para o alto. Conforme o advogado, o único intuito do policial era afastar o veículo e proteger a família dele.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Márcio Coelho permanece preso e à disposição da Justiça na Casa de Custódia do Policial Penal e do Agente Socioeducativo, em Matozinhos (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde 17 de junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Ministério Público de Minas Gerais denunciou Márcio da Silveira Coelho por tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas: Marcelo e Lavínia. A denúncia aponta que o acusado agiu com motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. A juíza da comarca de Piranga (MG), Clara Maciel Antunes Barbosa, aceitou a denúncia e o processo será julgado pelo Tribunal do Júri.

Com informações de Ana Brisa*