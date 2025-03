Ônibus bate em barreira em Ipatinga e deixa sete feridos

Um ônibus da empresa Saritur bateu contra uma barreira na Avenida Usiminas, perto do Bairro Bela Vista, em Ipatinga, no Vale do Aço, na tarde desta terça-feira (25/3). O acidente mobilizou equipes de resgate e deixou sete feridos, dois em estado grave.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG) chegou ao local, encontrou cinco passageiros fora do veículo. Quatro tiveram ferimentos leves e foram levados para atendimento pelo Usisaúde. Uma senhora, que aparentemente foi arremessada do ônibus no impacto, reclamava de dores na costela e recebeu atendimento do Samu.

Dentro do ônibus, a situação era mais preocupante. O motorista, preso às ferragens, estava consciente, mas desorientado. Ele sofreu uma fratura no punho e tinha suspeita de lesão na coluna.

Nos fundos do ônibus, os socorristas encontraram a vítima mais grave: um passageiro inconsciente, com suspeita de traumatismo craniano grave. Após a retirada, ele foi entregue à equipe médica do Samu e encaminhado para receber atendimento.

Após o resgate, a Polícia Militar isolou a área, e a equipe de auto socorro iniciou a remoção do ônibus. As causas do acidente ainda não foram divulgadas, e o caso segue em investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia