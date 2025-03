Dez dias após morte de Sebastião Felipe, outro homem é linchado em JF

Um jovem, de 24 anos, foi brutalmente espancado no último fim de semana no Bairro Milho Branco, em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira. Ele foi encontrado amarrado e desacordado pela própria mãe, que acionou a polícia. Um adolescente, de 16, foi apreendido e três homens, de 25, 34 e 36, foram presos suspeitos do crime.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima recebeu uma ligação informando que seu filho estava causando tumulto na região. Ao chegar ao local, ela presenciou o momento em que o jovem era agredido pelo adolescente com o cabo de uma enxada. A mulher tentou intervir, mas ele já havia desmaiado devido às agressões.

O adolescente afirmou aos policiais que o jovem estaria armado com uma faca e ameaçava pedestres. Diante da situação, outros três homens o imobilizaram e passaram a agredi-lo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora. O estado de saúde do jovem segue grave nesta segunda-feira (31/3).

A Polícia Civil informou que os três homens tiveram o flagrante ratificado e permanecerão à disposição da Justiça. O adolescente foi apreendido. O caso será investigado pela corporação como tentativa de homicídio.

Caso ocorre dias após outro linchamento em Juiz de Fora

A violência no município tem chamado atenção das autoridades. A morte de Sebastião Felipe Ladeira, ocorrida no domingo (23/3), também em Juiz de Fora, levou a Polícia Civil a ampliar para 10 o número de investigados.

Segundo o boletim de ocorrência, Sebastião foi retirado de uma boate por seguranças e levado a um local a cerca de 500 metros do estabelecimento, onde foi brutalmente agredido com socos e pontapés. A investigação continua em andamento.