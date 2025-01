As expectativas para as férias no centro histórico de Minas Gerais estão a todo vapor. As viagens de Maria Fumaça de Tiradentes a São João del-Rei, tradicionais do centro histórico do estado, ganham um quadro de horários especial para o período de férias escolares.

Até 2 de fevereiro, a Maria Fumaça realizará mais de 80 viagens no trajeto às margens da Serra de São José, rico em diversidade ecológica e paisagem arquitetônica do século XIX. O veículo de 145 anos é administrado pela VLI, controladora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

O trem turístico é o mais antigo em operação no Brasil e foi inaugurado por Dom Pedro II em 28 de agosto de 1881.

O quadro de horários contará com 88 viagens no total. Dentre elas, 44 farão o percurso de Tiradentes a São-João del-Rei, enquanto as outras 44 farão o percurso oposto. A quantidade corresponde a um aumento de 120% no número de viagens, valor que traz muita expectativa à empresa.

É o que conta Cibelle Oliveira, supervisora do Trem Turístico da VLI. À reportagem, ela explicou que a companhia oferta 214 lugares por viagem e, geralmente, a procura pelos passeios é grande ao longo das férias e feriados. A supervisora também relatou que espera que a viagem siga atraindo passageiros do Brasil e do mundo.

Segundo ela, a Maria Fumaça recebe 120 mil visitantes por ano, sendo cerca de 10 mil a cada mês. No entanto, ela ressalta que essa média pode variar conforme a movimentação de turistas na região do Campo das Vertentes.

Museu de Memórias

Além do tradicional passeio de Maria Fumaça, os turistas também poderão conferir exposições nas estações das cidades de origem e destino. Isto porque o Programa Estação de Memórias da VLI inaugurou exposições nas estações de São João del-Rei e de Tiradentes, em uma premissa de contação de histórias do passado, com uma criação em parceria com a comunidade.

“Preservar as histórias para a presente e futuras gerações faz parte do compromisso da companhia de deixar legado e compartilhar valor com a sociedade. Ao resgatar e preservar a memória ferroviária, reforçamos o conceito de que, para pensar no futuro, é preciso valorizar o passado. A VLI se orgulha de estar em São João del-Rei e em Tiradentes, bem como por fazer parte da história do município, profundamente entrelaçada à atividade ferroviária”, destaca Maria Clara Fernandes, gerente de Responsabilidade Social da VLI.

Segundo Maria Clara, os museus em ambas as cidades apostam na valorização da história e moradores locais. Isto porque alguns dos temas abordados são “a presença de povos indígenas, negros e imigrantes na região, a chegada da Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM), a paixão dos ferroviários pelo trem, as transformações na economia local e a vida no entorno das estações”, como conta.

Assim, as exposições contam com itens como jogo da memória interativo, mini réplica de telégrafo, mapa ilustrado, linha do tempo, objetos cenográficos e históricos, histórias em áudio, pílulas em vídeo e personagens inspirados em figuras históricas.

Para a construção do acervo, a gerente de Responsabilidade Social explica que foram feitas pesquisas tanto em São João del-Rei quanto em Tiradentes. As pesquisas na primeira cidade duraram 12 meses e resultaram na identificação de 181 fotografias e 12 objetos e documentos históricos, com entrevistas e quase 50 voluntários. Já na segunda cidade, a pesquisa colheu 135 fotografias e seis objetos históricos, com entrevistas e atuação de cerca de 40 voluntários ao longo de 11 meses, como ressalta Maria Clara Fernandes.

Na Estação Tiradentes, situada no endereço da Rua Capitão Chaves Miranda, número 2, a entrada é possível de quinta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. Já a Estação de São João del-Rei está localizada na Rua Hermílio Alves, número 366, no Centro da cidade, com entradas de quarta a sábado, no horário de 8h às 17h, e aos domingos, também de 8h às 12h.

Na última, também é possível visitar o Museu Ferroviário, o maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil, e a Rotunda. O museu foi inaugurado em 28 de agosto de 1981, no centenário da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM), e conta com peças utilizadas na Estrada e em outras da mesma época. A visitação é gratuita e pode ser feita de quarta a sábado, das 8h às 17h, exceto aos domingos, dia em que as visitas ocorrerão das 8h às 12h.

Já a Rotunda abriga sete locomotivas a vapor originais da Estrada de Ferro Oeste de Minas. O local tem uma arquitetura em forma circular e 25 linhas em seu interior, convergindo para o girador manual localizado no centro do prédio. A entrada é possível com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com visitas guiadas às 9h e 16h nos dias de viagens da Maria Fumaça, e às 9h aos domingos.

Passagens

Para as viagens, os turistas encontram as passagens a R$ 86, na tarifa inteira, e a R$ 43 de meia-entrada. Para crianças de 0 a 5 anos, que podem ir no colo, a entrada é gratuita.

A meia-entrada é válida para crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes a partir de 13 anos com carteirinha válida no período e identidade com foto; pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, portando carteirinha ou laudo médico, e seu acompanhante, quando houver; pessoas a partir de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto; professores acompanhados a cada grupo de 10 alunos e doadores de sangue ou medula óssea apresentando documento de identificação pelo Conecte SUS Cidadão ou pelo Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Moradores da cidade de São João del-Rei e entorno, em até 50 quilômetros, mediante a apresentação de um comprovante de residência (luz, água, telefone, internet) em seu nome, além do documento de identidade, carteira de habilitação ou certidão de nascimento, também têm direito a metade do valor inteiro. Caso algum cônjuge não tenha comprovante de residência no nome, pode apresentar certidão de casamento.

Já residentes da região que não possuem comprovante de endereço podem apresentar carteira de trabalho ou contrato de aluguel, que comprovam o vínculo com a região.



Os interessados podem realizar a compra das passagens por meio de totens de autoatendimento, nas estações de São João del-Rei e Tiradentes, e pela internet, na plataforma da Buson. As bilheterias funcionam de quarta-feira a domingo, nos dias de funcionamento de ambas as estações. Mais informações podem ser obtidas pelo serviço da Alô VLI no WhatsApp, pelo número (31) 98308-5538; pelo telefone gratuito, de número 0800 022 1211; ou pelo site da VLI.