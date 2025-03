Vídeo: mulher é atingida por bala de borracha no rosto durante carnaval

Uma confusão entre um grupo de jovens e a Polícia Militar após festa de carnaval na cidade de Capinópolis, no Triângulo Mineiro, acabou com uma jovem atingida no rosto por um tiro de borracha. Um vídeo mostra o momento em que a arma é disparada.

Nas imagens gravadas por testemunhas, duas mulheres e um homem trocam empurrões quando uma delas chega a pegar a arma de um militar e o tiro é disparado. Ela vira o rosto com o impacto da bala de borracha.

A briga teria sido iniciada pela dispersão de foliões após o término da festa de carnaval de Capinópolis. A mulher recebeu atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de teve o projétil retirado do rosto.

Na unidade de saúde ainda houve mais confusão, dessa vez envolvendo o irmão da jovem baleada. Ele, que também estava na briga no momento do tiro, foi preso por ter quebrado a porta de vidro do PS. Testemunhas apontaram truculência policial.

Em nota, a Polícia Militar alegou que o tiro foi acidental. "Ao iniciar a dispersão do público remanescente, os policiais militares que ali se encontravam foram hostilizados e desacatados por populares. Uma dessas pessoas tentou arrebatar a espingarda calibre .12 de um policial militar, o que resultou em um disparo acidental de munição de elastômero, que a atingiu no rosto", diz a nota.

A nota ainda confirma a prisão do irmão da baleada e uma agressão contra um militar.