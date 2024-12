Marina Lima emociona acadêmicos na ABL com homenagem ao irmão

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Marina e Antonio Cicero fazem parte do melhor das vidas de muita gente. Foram eles que criaram canções eternizadas para uma geração que passou dos 50 anos.

Cicero morreu em outubro passado, aos 79 anos. Com Alzheimer, optou pela morte assistida na Suíça. Foi para homenagear a memória do irmão que Marina fez, na última quinta-feira (12/12), no Teatro R. Magalhães Jr, da Academia Brasileira de Letras, uma apresentação emocionante para uma plateia formada por acadêmicos e fãs, que retiraram ingressos gratuitos via internet.

HOMENAGEM PÓSTUMA



A apresentação, que contou ainda com a participação dos acadêmicos Antonio Carlos Secchin, Antônio Torres, Carlos Nejar, Arnaldo Niskier, Ricardo Cavaliere e Eduardo Giannetti, foi aberta pelo presidente da ABL, Merval Pereira. Emocionado, ele contou que a ideia era encerrar o ano com uma récita de poemas por Antonio Cicero, e Marina cantaria as canções que fizeram juntos.

“Infelizmente (a sessão) transformou-se em uma homenagem póstuma. Talvez seja mais tocante saber que se pretendia homenageá-lo em vida, que é assim que a gente deve fazer com os grandes nomes da nossa cultura. Mas não foi possível. Estamos todos muito emocionados”, disse Merval Pereira



ÚLTIMO COMBINADO

Marina sentiu-se honrada em poder homenagear o irmão na ABL. “Quero que vocês saibam que foi o último pedido dele. Nosso último combinado, que eu viesse aqui cantar algumas canções que a gente compôs pela vida afora”, disse ela, aplaudida pelo público que lotou o teatro.

A cantora lembrou que o encontro real com o irmão se deu na música. "Até então, vivíamos em mundos totalmente diferentes. Ele interessado em poesia, em estudar filosofia, e eu interessada em música popular. Com 16 anos e o Cicero, 26, morávamos em Washington DC, e aconteceu o que nos pareceu um pequeno milagre. Começamos a compor canções”, contou.

De volta ao Brasil, os irmãos começaram a criar o repertório de “Simples com fogo” (1979). Daí em diante, conforme observou Marina, não pararam mais. Juntos, fizeram mais de 190 canções. "Nossa parceria era uma travessura e a vida, uma descoberta."

“À FRANCESA”

Marina disse também que Cicero aprendeu rapidamente que o verdadeiro letrista se entrega às exigências da melodia. "A melodia é que comanda a canção, e isso ajudou ele a dominar muito bem esse ofício." Na sequência, abriu o repertório com “Charme do mundo”, uma entre muitas que marcaram a trajetória dos irmãos.

Marina também cantou “Virgem”; “Fullgás”, que no início da sessão foi lida pelo acadêmico Arnaldo Niskier; “À Francesa”, canção que ela fez questão de lembrar que foi escrita por Cicero e Claudio Zolli.

“Peguei uma música do Zolli sem letra mas com melodia. Sabia que Cicero ia entender a métrica e iria arrasar. Juntei os dois e gravei a canção.” Apenas uma, “O meu sim”, Marina apresentou em vídeo no telão. Uma homenagem ao também acadêmico Eduardo Gianetti, que leu um dos textos de Cicero.

POEMAS E ENSAIOS

Marina agradeceu em nome dela e dos pais pelo carinho com o irmão que, segundo ela, adorava ir à ABL. "Ele se deliciava com o chá, com as conversas. Vocês foram muito importantes para ele. Obrigado por essa homenagem ao meu amado Cicero.”