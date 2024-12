Após 23 anos, Manu Chao retorna a BH para dois shows acústicos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Para encerrar a agenda de shows do ano, "Manu Chao – Ultra acústico" promete ser uma grande noite. Vinte e três anos depois de sua mais recente apresentação na capital mineira, o músico francês volta acompanhado pelo guitarrista MatuMati em um show interpretando versões acústicas de clássicos como "Clandestino" e "Me gustas tú". A pista promete ser das mais animadas com a performance do DJ Paco Pigalle. Serão duas apresentações: dia 20/12, no Galpão 54, que está esgotada, e dia 22/12, n’A Autêntica. Manu Chao chega no embalo do lançamento do seu álbum mais recente, "Viva tu". O artista conquistou os brasileiros a partir do disco "Clandestino" em 1998.



• ENCONTRO DE AMIGOS

Paco Pigalle está entusiasmado com o reencontro com Mano Chao, com quem tem relação de amizade desde a adolescência. "Aprontamos muito no início dos anos 1980, em Paris, quando montamos a primeira banda. Vim para o Brasil enquanto o Manu Chao fez grande sucesso com a Mano Negra", conta. "Mas o Mano cansou dessa vida de sucesso, parou com a Mano Negra, ficou um tempo quieto, começou a tocar como Manu Chao e rolou o sucesso que todos nós conhecemos", acrescenta. Há uns sete anos, Paco diz que Mano passou um tempo na Grécia, no Mali, na África e na ilha de Mallorca, onde ele tem família. "Agora está com uma coisa mais intimista. No palco, é só ele e um violão. Vai ser um encontro muito bom. E é a primeira vez que a gente marca para passar uma semana juntos aqui."

• HO HO HO

É da colecionadora Maria Elvira as cerca de 5 mil peças que compõem a ambientação da casa do Papai Noel, montada no Palácio da Liberdade. O interior do prédio histórico ganhou cozinha, quarto, sala de estar e de jantar e até escritório do Bom Velhinho. "Como cristã sempre amei Jesus e o Natal. Mas a magia do Papai Noel me encanta desde menina e nunca me abandonou. A alegria, a generosidade da figura do Papai Noel querendo atender os pedidos das crianças de todo o mundo me levou a colecionar objetos de Natal e bonecos que o representam, oriundos de vários países que visitei. Já foram expostos por quase 15 vezes, ficaram encaixotados por alguns anos e, em 2024, visitam este lindo Palácio. Esperamos que gostem", detalha Maria Elvira. O público pode visitar o Palácio do Natal de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos sábados e domingos, das 14h às 22h. O Papai Noel estará presente para tirar fotos com as famílias e visitantes em todos esses dias, mas de segunda a sexta somente das 19h às 22h. Hoje (12/12), excepcionalmente, não haverá visitação no Palácio do Natal.

• LUZES

A Praça da Liberdade continua encantando com a iluminação sendo ligada às 19h e desligada à meia-noite. Com patrocínio da Cemig e curadoria artística formada pelos profissionais da Festa da Luz e da Nossa Senhora das Produções, o público pode tirar fotos no Pórtico Alameda Travessia, que remete às portas das igrejas barrocas de Minas Gerais. Ou no Túnel de Luz Alameda Travessia, com iluminação programável e animação criada pelo MIR Estúdio. Ainda na Praça da Liberdade tem o Papai Noel inflável, de oito metros, criado pelo artista JJBZ, que traz na mão o queijo mineiro.



• • •



No Coreto tem luzes e estandartes da Folia de Reis, com uma instalação inspirada na pesquisa de Vânia Noronha, estudiosa do Reinado e do Congado. No jardim, a instalação "Sinos de Minas Gerais” traz um sino gigante, feito com base na consultoria de Chiquinho de Assis, de Ouro Preto, especialista em musicologia e na linguagem dos sinos. Um corredor de luminárias natalinas temáticas da ilustradora e artista Marilda Castanha integra a decoração. E os bordados feitos pelas Bordadeiras de Sinhá, grupo formado por senhoras moradoras do Alto Vera Cruz, em BH, serviu de inspiração para as Bolas Natalinas, que ocupam os jardins. A direção-geral do Natal Iluminado da Praça da Liberdade é de Elke Rezende, da Nossa Senhora das Produções. E a direção criativa é da Festa da Luz.

• SAGITARIANO

Maurício Tizumba realiza seu tradicional “Tambores de Natal”, quinta-feira (19/12), às 21h, n'A Autêntica. Tambor Mineiro, Bloco Saúde e o músico Pedro Morais são convidados especiais. O show também é uma comemoração dos 67 anos de vida do artista sagitariano, nascido em 15 de dezembro. No repertório, clássicos do seu cancioneiro, como “Sá Rainha” e “Balainho de fulô”, entre outras canções.