Filarmônica concorre a prêmio internacional com obras de Lorenzo Fernândez

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Os ventos estão bons para a produção cultural brasileira. Depois da indicação do longa “Ainda estou aqui” (melhor filme estrangeiro) e da atriz Fernanda Torres (melhor atriz em filme dramático) para o Globo de Ouro, a Filarmônica de Minas Gerais foi indicada ao prêmio International Classical Music Awards – ICMA, na categoria symphonie music, pelo álbum com obras de Lorenzo Fernândez (1897-1948/foto). A obra, que presta homenagem aos 125 anos de nascimento do compositor carioca, foi gravada ano passado, reunindo a “Primeira” e a “Segunda Sinfonia”, e o balé “Reisado do pastoreio”. A regência foi do maestro Fabio Mechetti, diretor artístico e regente titular da Filarmônica de Minas Gerais. Lançado este ano, o álbum integra o projeto A Música do Brasil, parceria da orquestra com o selo internacional Naxos e o Itamaraty, que já lançou álbuns dos compositores Alberto Nepomuceno (2019), Almeida Prado (2020), indicado ao Grammy Latino 2020; D. Pedro I (2022), nas celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil; e Carlos Gomes (2023), com nove aberturas e trechos de ópera do compositor brasileiro. O álbum dedicado a Lorenzo Fernândez está disponível nas principais plataformas de streaming.



• PELO MUNDO

Uma das mais prestigiadas premiações da música de concerto no mundo, o International Classical Music Awards ICMA, inclui solistas, conjuntos, maestros e orquestras renomados, bem como músicos jovens. No total, foram indicadas 374 produções de áudio e vídeo lançadas por 117 selos da Europa, Ásia e América do Norte.

• GILDA

As artistas plásticas Eula Teixeira e Érica Lorentz assinam a marca Gilda, de vestíveis e acessórios, atemporal, desvinculada a tendências, que será lançada sexta-feira (13/12) e sábado (14/12), na Serra. Kimonos, bolsas, sacoches (bolsas pequenas), colares, bonecas, pins, nécessaires, telas e quadros estão entre as peças.

• CLÁSSICOS DO NATAL

A tradicional Cantata de Natal do Museu Inimá de Paula será realizada segunda-feira (16/12) com o grupo vocal Tenores in Concert. Clássicos como “Noite feliz” e “Hallelujah”, além de canções como “O sole mio”, “Granada” e “White Christmas” serão apresentadas às 19h, na sede do museu, na Rua da Bahia.



• NA BRASA

O Seu Bias promove domingo (15/12) a quarta edição do Seu Bias na Brasa, com Luiz Carvalhais e o grupo Na Cadência do Samba. No cardápio preparado pelo chef Mário Portella, com assados no fogo de chão, costela Angus, peixe amazônico e cupim, acompanhados de varal de legumes, batatas da vovó e farofa de bacon, além de entradas como frango frito e pão de alho da casa.

• CAFÉ DE QUALIDADE

Os vencedores do Concurso de Qualidade dos Cafés de 2024 serão conhecidos hoje (11/12), durante evento na sede da Emater, a partir das 13h30. A competição recebeu um total de 1.406 amostras concorrentes, provenientes de 146 municípios mineiros, das quatro macrorregiões produtoras do estado. A região das Matas de Minas foi a com maior número de inscritos (840), seguida do Sul de Minas (345), Cerrado Mineiro (151) e Chapada de Minas (70). Esta é a 21ª edição da competição, dividida nas categorias café natural e café cereja descascado, despolpado ou desmucilado.