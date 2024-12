Forrofônico exalta Luiz Gonzaga em show no Dia Nacional do Forró

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Se estivesse vivo, Luiz Gonzaga (1912-1989) completaria 112 anos na próxima sexta-feira (13/12). Para comemorar a data e o Dia Nacional do Forró, o grupo Forrofônico faz releituras de clássicos do gênero unindo popular e erudito, que serão apresentadas na própria sexta, no In Casa Pub. A banda é formada por Greice Ornelas (voz), Rodrigo Zolet (acordeom), Aluizio Brant (zabumba), Marcos Alves (percussão), Ravel Lanza (1º violino), André Lodi (2º violino), Aristóteles Medeiros (viola), Vanilce Rezende (cello) e Enéias Xavier (contrabaixo).

A cantora Bianca Lauar e Nara França, flautista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, farão participações especiais. Os arranjos são de Fred Natalino e Sérgio Saraiva, e a produção musical de Robertinho Brant.

No repertório do show, canções consagradas como “Asa Branca” (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), “Assum Preto” (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), “Xote das meninas” (Luiz Gonzaga), “Feira de mangaio” (Sivuca), “Forró pesado” (Trio Nordestino), “Morena bonita” (Toninho Horta), “Cajuína” (Caetano Veloso), “Trem do caipira” (Villa-Lobos), “Baião barroco” (Juarez Moreira), “Pau de arara” (Luiz Gonzaga) e “Xote da alegria” (Falamansa).



• NO TRT



Yara Tupynambá expõe a partir de amanhã (11/12), no Centro Cultural do TRT-MG, a mostra "Mulheres: de silenciadas a empoderadas". O evento é uma realização do Instituto de Memorial Yara Tupynambá. No acervo, 20 obras em técnica mista com base em pastel oleoso 40x30, criadas de 1958 a 2023.



• STRAUSS



O maestro Fabio Mechetti rege a última homenagem do ano para Richard Strauss nas séries “Allegro” e “Vivace” da Filarmônica de Minas Gerais, quinta e sexta-feira (12 e 13/12), às 20h30, na Sala Minas Gerais. O repertório terá três obras de Strauss: “Morte e transfiguração, op. 24”, “Quatro últimas canções” e “O cavaleiro da rosa, op. 59: Suíte”. A Filarmônica, junto da soprano brasileira Camila Provenzale, promete concluir a temporada de 2024 em noite memorável. O concerto de 12 de dezembro terá transmissão ao vivo pelo canal da Filarmônica no YouTube e pela Rádio MEC FM (87,1 BH e Brasília/99,3 RJ).



• CIDADANIA



A primeira turma de alunos/pacientes do Serviço de Hemodiálise do Projeto Linhas que Dão Vida, da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHFSA) e da Prefeitura de Belo Horizonte, vai se formar nesta terça-feira (10/12). A turma de formandos/pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) é composta por nove alunos com idades entre 35 e 75 anos, que concluíram o ensino fundamental na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares, que funciona no Bairro Concórdia. A cerimônia acontecerá às 16h, no Auditório Flávio Amaral. A iniciativa solidária resgata a cidadania de pessoas que tiveram que interromper seus estudos ou nunca puderam estudar.



• ROMANCE



Ricardo Righi lança em 21 de dezembro o romance "Paris Caraíva” (Editora e-galaxia), na Livraria Quixote, em Belo Horizonte. O evento comemora o aniversário de 50 anos do autor. Formado em direito pela UFMG e mestre pela Universidade de Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Righi concilia a rotina de procurador do Estado de Minas Gerais com o ofício da escrita. A obra foi desenvolvida ao longo de seis anos aos finais de semana e nas férias.