Governador do Rio Grande do Sul disse que este pode ser o "maior desastre da história" do estado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), aguarda o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para sobrevoar a região de Santa Maria (RS) na manhã desta quinta-feira (2/5). O presidente visita o estado para acompanhar e coordenar o trabalho de apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que atingiram o estado e causaram ao menos treze mortes.





"Não é momento apenas de sobrevoos, mas de articulação de todos para salvar vidas. As aeronaves precisam estar focadas nos resgates. Precisamos somar todos os esforços", declarou Leite sobre o apoio do presidente Lula.

Santa Maria é prioridade

Em entrevista à GloboNews, na manhã de hoje, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que a região de Santa Maria é uma das prioridades do governo federal.

Uma comitiva de ministros, o chefe da Defesa Civil e os comandantes do Exército e da Aeronáutica estão no estado para acompanhar os trabalhos de auxílio aos municípios atingidos pelas chuvas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse que as chuvas que o estado enfrenta desde segunda-feira devem ser o "maior desastre" já enfrentado. Segundo a Defesa Civil, pelo menos, 13 mortes foram registradas e outras 21 pessoas seguem desaparecidas.