"Somos seres políticos por natureza. E nós, quando entramos na política, nos apaixonamos por ela. A partir de agora sou oficialmente um mineiro de coração”. Foi assim que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu o título que recebeu – em agosto de 2023 – de cidadania honorária em Minas Gerais. Na época, quase um ano após ser derrotado na eleição presidencial por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele ainda não era acusado de tentativa de golpe de Estado ou investigado por fraudes pela Polícia Federal (PF). Mesmo apontado como um dos articuladores dos ataques aos três Poderes, ele ainda gozava da popularidade de sua campanha, que o levou a visitar Minas Gerais mais de 20 vezes durante o período eleitoral. Recebido com aplausos por aliados políticos vitoriosos na Câmara dos Deputados, Senado e na Assembleia Legislativa, Bolsonaro se tornou mineiro no papel e, segundo ele, no coração.



Desde então, muita coisa mudou. Sem conseguir reverter sua condenação à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e mirando as eleições municipais, culpa do destino ou não, o ex-chefe do Executivo federal tem na sua “segunda terra” a maior chance de eleger aliados em prefeituras estratégicas, incluindo Belo Horizonte. Bolsonaro desembarca em Minas, no próximo sábado (11/5), para uma série de cerimônias de lançamento de pré-candidaturas. Além da capital, estão agendadas visitas a a Contagem, na Grande BH, e a Divinópolis, Centro-Oeste do estado.



No entanto, é em Belo Horizonte que Bolsonaro concentra seus principais esforços ao lançar a pré-candidatura de Bruno Engler (PL-MG). O deputado de 26 anos é a melhor chance de o ex-presidente eleger um prefeito em uma capital. Engler é o único entre os pré-candidatos – com chances de vitória – que conta abertamente com o apoio de Bolsonaro. Para alcançar a Prefeitura de BH, além de lançar Engler, Bolsonaro chega à capital dcom um desafio adicional: conquistar o apoio de um “aliado”: o governador Romeu Zema (Novo). Embora o mineiro tenha afirmado que estará ao lado do ex-presidente sempre que possível, parece não compartilhar do mesmo entusiasmo por Engler. Isso se deve ao desejo do governador de lançar o nome da secretária Luísa Barreto (Novo) para a disputa, a qual ele já manifestou apoio publicamente.



Apesar da negativa dada pelo governador, inclusive em reuniões com Engler e seu secretariado, Bolsonaro parece não ter se dado como convencido. Por isso, ele deseja propor ao Zema uma possível nova chapa, nesta com Luísa como vice-prefeita, cargo oferecido anteriormente ao ex-deputado estadual João Leite (PSDB).



O palco dessa conversa deve ser Contagem, já que Zema deixou claro que estará no palanque do deputado federal Cabo Junio (PL-MG) – escolhido pelo próprio Bolsonaro para tentar derrotar a petista Marília Campos (PT). Essa será uma das poucas aparições do governador em eventos de pré-candidaturas, já que expressou à sua equipe que não tem o desejo de se envolver nas eleições municipais. A regra de Zema é clara: ele só dará seu apoio se a guerra for contra a esquerda ou se a candidatura for do partido Novo.



Ao lado de Bolsonaro, Zema deve discursar em Contagem na presença de membros do Partido Liberal (PL), como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG); o deputado estadual Caporazzo (PL-MG) e até mesmo o deputado estadual e pré-candidato em BH, Bruno Engler, ao qual Zema negou, por hora, seu apoio. Já em Divinópolis, a guerra de Bolsonaro será travada por outro novista, o prefeito Gleidson Azevedo (Novo). O chefe municipal, que é irmão do senador Cleitinho (Republicanos), disse à coluna que não tinha vontade de se reeleger. Segundo ele, a exposição nas redes desenfreada causou ameaças e transtornos aos seus familiares, nos quais ele tem desejo de preservar. Porém, se Gleidson antes pensava que não seria candidato, Bolsonaro deve lhe provar o contrário.



O prefeito, que é favorito para se reeleger, tem reunião marcada com o presidente também no sábado. Segundo fontes próximas a Bolsonaro, no encontro não haverá discussão sobre uma possível pré-candidatura, e sim, um debate sobre as estratégias que serão lançadas assim que Gleidson anunciar sua tentativa à reeleição. O fato é que, mesmo não tendo nascido oficialmente em Minas Gerais, Bolsonaro nunca foi tão mineiro. O ex-presidente já deixou claro que o estado é sua prioridade e fará de tudo para que seus aliados sejam bem sucedidos, fazendo da região uma das três escolhidas - além de São Paulo e Rio - para visitar frequentemente nos próximos meses. A ideia é que o estado se torne um reduto bolsonarista, podendo crescer uma base forte com foco nas eleições presidenciais de 2026.

Pré-campanhas? Sim! Motociatas? Não



O Estado de Minas já havia publicado que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha o desejo de fazer uma motociata acompanhada de manifestação em Belo Horizonte. O evento estava marcado para o início deste mês, mas não saiu do papel. Ao serem questionados sobre os motivos para a não realização da manifestação, os bolsonaristas apenas afirmaram que não houve tempo hábil para organização. Segundo eles, Bolsonaro deve voltar ao estado para fazer uma motociata, porém sem datas previstas.



Zema e Deltan



O governador Romeu Zema terá encontro com o ex-deputado federal Deltan Dallagnol na tarde deste sábado. Ambos participarão do encontro estadual do partido Novo em Minas Gerais, que ocorrerá no rooftop do BH Outlet, no Bairro Belvedere, Centro-Sul de Belo Horizonte, a partir das 14h. A deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP) também estará presente, assim como o presidente do diretório estadual, Christopher Laguna. Dallagnol anunciou que não será mais candidato a prefeito de Curitiba.



Minas contra HPV



Um projeto de lei em tramitação na Assembleia de Minas propõe tornar gratuita a vacinação contra o HPV em todo o estado. A medida busca aumentar os índices de vacinação, especialmente em mulheres, e combater o câncer do colo de útero. Se aprovado, o projeto permitirá a vacinação gratuita para meninas a partir de 9 anos, mulheres, sem estabelecer limite de idade. Atualmente, o SUS oferece a vacina para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de pessoas de 9 a 45 anos em condições especiais. O HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associado ao câncer do colo de útero, responsável por 99% dos casos no Brasil. Proposta é da deputada Beatriz Cerqueira (PT-MG).



Governador Valadares

A direita em Governador Valadares – Republicanos, PL, Avante, Podemos, PSDB, Novo, PMB – vem trabalhando em conjunto para apoiar a pré-candidatura do deputado estadual Enes Candido (MDB-MG). Em um vídeo veiculado nas redes sociais, o parlamentar aparece ao lado do senador Cleitinho (Republicanos), ambos vestindo camisetas do Brasil, e afirmam que a parceria está sendo feita para fortalecer os municípios mineiros.



Tragédia no Sul

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), se mostrou sensível à situação da população do Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas que atingem o estado. Mais de 15 mil pessoas já precisaram deixar as suas casas devido a alagamentos e inundações. Já são dezenas de mortos e desaparecidos. No X (antigo Twitter), ele pediu doações ao estado.