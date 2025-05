Idosa debilitada e animais em condições precárias mobilizam entidade em BH

Animais mantidos há meses em condições precárias em uma casa no Bairro Lindeia, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, mobilizaram entidades de defesa da causa. No imóvel, há cães e gatos. Ao menos até outubro do ano passado um cavalo também habitava o local.

A ativista Fernanda Braga, presidente-fundadora da ONG Brasil pelos Cavalos, esteve no imóvel em diferentes oportunidades. De acordo com ela, a responsável pela casa é uma idosa debilitada, que também vive em condições precárias, em ambiente sujo e sem água limpa para beber.

"Há um gato ainda na casa, que vi hoje (21/5), e os vizinhos informaram que outros aparecem no telhado. Um dos cães ainda está na casa, porém os outros cães, alguns doentes, não estavam lá", relata Braga. Para ela, a situação é de risco à saúde pública.

A dirigente da ONG explica que, além da prefeitura, a Polícia Civil e a Polícia Militar também foram acionadas após denúncia de maus tratos à moradora. Os agentes teriam registrado um boletim de ocorrência, mas a situação no local não mudou. "Esse caso tem muitas e muitas denúncias, mas ninguém resolveu", sintetiza Braga.

O que diz a prefeitura

Consultada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que "enviará uma equipe de Zoonoses ao local para verificar a situação. Também será realizada uma nova tentativa de visita domiciliar pela assistente social do Centro de Saúde Madalena Teodoro à moradora, já que, na última tentativa, não havia ninguém na residência".

Quanto ao cavalo que vivia no imóvel, a PBH esclareceu que não chegou a recolhê-lo. "O animal não foi retirado pela Zoonoses", informou.