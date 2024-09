Nos dias 11, 12 e 13 de outubro a cidade de São Paulo sediará a Sleep Well Expo 2024 - 3º Salão de Produtos e Tratamentos do Sono e da Saúde Mental, evento promovido pela TRIOXP Feiras e Eventos, no Centro de Convenções Frei Caneca.





O primeiro dia contará com palestras gratuitas, ministradas por especialistas e profissionais das áreas do sono, na Conferência Multidisciplinar sobre saúde do sono, sob a curadoria do Instituto Nacional de Estudos do Repouso (INER).





Os inscritos também poderão visitar a Terapêutica Expo 2024 – 3º Salão de Terapias Complementares e Medicina Integrativa, que seguirá até o dia 13 de outubro.





Os dois eventos completam este ano a terceira edição neste formato em conjunto, porém são dedicados a públicos diferentes. As palestras da Sleep Well Expo são mais voltadas ao público geral. Já a programação da Terapêutica Expo é mais direcionada aos profissionais das práticas integrativas. A Feira de Exposição dos produtos é aberta ao público geral durante os três dias do evento.





Terapias integrativas



Este ano, a Terapêutica promove o 1º Congresso Brasileiro de Terapias Integrativas Aplicadas no Tratamento da Ansiedade, Depressão e Insônia.





O congresso trará palestras com temas atuais como Doenças Emocionais e a Influência da Alimentação, da especialista Nilda Marchi, presidente da Associação Brasileira de Terapias Naturais Integrativas (ABTNI); Aplicações do Canabidiol nos Casos de Ansiedade, Depressão e Insônia, de Letícia Mayer, pesquisadora da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança (ABRACE); e A Hipnoterapia Clínica nos casos de depressão, ansiedade e insônia, pelo psicólogo Hugo Felipe, especialista em programação neurolinguística e gestão de saúde pública.





Na ocasião, o público poderá participar de dinâmicas ao vivo. Em sua palestra, Nilda Marchi falará sobre como a alimentação impacta diretamente o comportamento. Segundo a especialista, quando consumido um alimento intoxicante ao tipo sanguíneo, a fermentação causada pelo alimento bloqueia a digestão e causa ansiedade.





“Os alimentos que permanecerem intoxicando e fermentando em nosso corpo podem sim agravar o processo de ansiedade. Mesmo alimentos saudáveis podem causar essa intoxicação, que bloqueia a digestão. Alimentos que não são compatíveis com seu tipo sanguíneo são os maiores influenciadores da ansiedade”, alerta Nilda, autora do livro Coma para Viver, que apresenta dicas de como se alimentar de forma saudável, sem o uso do glúten.





Para participar do congresso, a inscrição é obrigatória.



Sleep Well Expo 2024 / Terapêutica Expo 2024



De 11 a 13 de outubro de 2024



No Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo/SP

Terapêutica Expo 2024



Congresso Brasileiro de Terapias Alternativas Aplicadas no Tratamento da Ansiedade, Depressão e Insônia:



