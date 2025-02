Comer banana com casca faz mal? Entenda a polêmica de Zema

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou suas redes sociais nesta quarta-feira (12/2) para publicar um vídeo em que aparece comendo uma banana com casca. A ação foi uma crítica à alta no preço dos alimentos e à política econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Desta vez, recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não [comer a fruta com casca], e ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto uma banana pura, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar”, disse Zema na publicação.

Mas o consumo faz bem?

À reportagem, a nutricionista esportiva da Clínica Eclissée, Letícia Ienzi, explica que o consumo da banana além da polpa não é incomum. A casca é utilizada na forma de farinha, no preparo de chás e até mesmo desidratada. No entanto, a especialista faz um alerta: caso a ingestão seja feita in natura, o ideal é que a banana seja orgânica, já que os agrotóxicos se concentram, em grande parte, na casca. “Além disso, o consumo da casca crua pode dificultar a digestão, gerando cólicas e dores abdominais”, ressalta.

Apesar do alerta, a casca da banana pode trazer diversos benefícios. Letícia destaca que a farinha de banana, produzida a partir da casca in natura, é comumente usada como alternativa a outras farinhas e auxilia na redução dos níveis de glicose e colesterol.

Outro benefício pouco conhecido, mas que tem sido explorado em pesquisas, é o potencial cicatrizante da casca. “Ela não precisa necessariamente ser consumida, mas pode ser utilizada para outros fins”, afirma a nutricionista.

Em relação à ingestão da casca, Letícia destaca que suas fibras solúveis ajudam a regular os níveis de colesterol e açúcar no sangue. “Isso retarda a absorção intestinal de gorduras e açúcares, contribuindo para o equilíbrio metabólico”, explica.

A casca da banana também possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, seu alto teor de fibras prolonga a digestão e a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso.

A saúde mental também pode ser beneficiada. “A casca da banana é rica em triptofano, um aminoácido essencial para a produção de serotonina, neurotransmissor que regula o sono, melhora o humor e promove o bem-estar”, diz Letícia.

Vale destacar que o consumo da casca de banana pode ser incorporado a uma alimentação equilibrada, mas é recomendado que qualquer mudança na dieta seja feita com orientação profissional.