Anitta planeja projeto artístico voltado à elevação da alma

A cantora Anitta está vivenciando um período de transformação em sua carreira e visão de mundo. Em uma recente entrevista, a artista afirmou que não quer mais ser apenas um símbolo de sucesso financeiro ou status, mas sim uma inspiração para a elevação espiritual. Com essa nova perspectiva, Anitta revelou sua intenção de incorporar mantras em suas músicas e criar composições que ajudem na cura das pessoas, promovendo bem-estar e autoconhecimento.

Durante sua participação no podcast AlmaTalks, da filósofa Lúcia Helena Galvão, Anitta compartilhou sua visão sobre o impacto que deseja causar no público. A cantora destacou a importância de olhar para dentro e cuidar do planeta, ressaltando que, durante anos, seu foco foi ser uma referência de ascensão social. Agora, no entanto, ela acredita que a sociedade já possui exemplos suficientes de sucesso e precisa de inspirações voltadas para o autoconhecimento e o enfrentamento das próprias dores.

A artista também relacionou essa mudança de perspectiva com a forma como as pessoas tratam o meio ambiente. Segundo Anitta, quando o indivíduo se conecta consigo mesmo, passa a enxergar os outros como semelhantes, incluindo animais e a própria natureza. Esse pensamento, segundo ela, é essencial para construir um mundo mais consciente e harmonioso. Essa filosofia tem sido reforçada por sua proximidade com ensinamentos espirituais, como os do xamã Max Továr, que influenciam sua nova jornada.

Além de mudanças em sua vida pessoal, Anitta também deseja levar essa transformação para sua música. A cantora revelou o desejo de compor músicas medicinais, inspiradas em mantras, que possam curar e elevar o espírito dos ouvintes. Ela explicou que sua arte sempre teve o poder de transmitir alegria e energia, mas agora quer aprofundar esse impacto com projetos mais voltados à elevação da consciência, como livros e filmes. Com essa nova abordagem, Anitta reafirma sua capacidade de se reinventar e surpreender o público com mensagens mais profundas e transformadoras.

