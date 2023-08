683

Caso não tratada de maneira correta, a doença pode evoluir para infecções mais graves, como a pielonefrite Freepik

A infecção urinária é causada por microrganismos presentes no trato urinário. Apesar de ser mais frequente em pessoas com algum tipo de comorbidade, como o diabetes, as infecções urinárias podem atingir pessoas de todas as idades, principalmente, homens acima dos 50 anos, devido ao aumento da próstata, e mulheres em geral, por causa da anatomia da uretra ser mais curta e, em alguns casos, devido a fatores hereditários.





Apesar desses fatores de risco, dois elementos são essenciais para evitar as infecções urinárias: o consumo de água e a higiene correta. "Quando a gente não consome muita água, acaba diminuindo a filtração renal e por isso urinamos menos. No inverno, isso acontece mais porque, com o frio, a pessoa não bebe a quantidade necessária de água e consequentemente vai pouco ao banheiro, podendo aumentar as chances de desenvolver algum tipo de infecção urinária", comenta o urologista do Hospital Santa Catarina - Paulista, Alexandre Sallum Bull.- Beber, ao menos, dois litros de água por dia- Não segurar o xixi. Sempre que tiver vontade, vá ao banheiro- Fazer a higiene íntima de forma adequada. Nas mulheres, sempre de frente para trás- Se consultar com um urologista rotineiramente- Ter bons hábitos alimentares e praticar exercícios físicos Os sintomas mais comuns da infecção urinária são:- Disúria: ardência ao urinar- Polaciúria: vontade de urinar com muita frequência e sair pouca urina- Dor infraumbilical- Sangramentos, febre e queda do estado geral, sintomas mais urgentes que atentam para um caso mais avançadoO tratamento da infecção urinária, em geral, consiste no uso de antibióticos em ciclos curtos, geralmente de três a sete dias. Ao sentir qualquer um dos sintomas, é muito importante que a pessoa procure um médico, pois quanto mais precoce o tratamento de uma infecção, mais eficaz é o seu tratamento.

"O ideal é sempre procurar um urologista. Porém, em casos mais graves de queda do estado geral ou febre, é importante ir para o pronto-socorro", alerta Alexandre.



Pielonefrite e os riscos de uma infecção urinária não tratada



Nos casos de agravamento, a infecção urinária pode evoluir para outras condições mais graves e que podem prejudicar os rins de maneira irreversível. Uma delas é a pielonefrite, infecção causada pela bactéria Escherichia Coli. No Brasil, são mais de 150 mil casos anuais da doença. Ela ocorre quando a infecção inicial se alastra por todo o trato urinário, como o parênquima renal, onde estão localizadas as estruturas que produzem a urina, e o bacinete, porção dilatada do rim, que é responsável pela facilitação da passagem da urina pelo ureter.



"Podemos identificar a pielonefrite a partir de alguns sintomas característicos, como dor nas regiões lombar, pélvica, costas, abdômen e para urinar, além de pus e sangue na urina. A doença pode ser aguda, geralmente tratada com antibióticos. A crônica acontece em casos de conjunção de fatores, como diabetes e hipertensão, ou crises agudas que não foram bem tratadas. No entanto, esses casos, que em situações extremas podem levar a uma perda irreversível dos rins, são bem incomuns", explica Alexandre.



O diagnóstico é realizado por meio de exames de imagem como tomografia computadorizada, ultrassom, ressonância magnética, exames de sangue e urina. O médico que desconfia da pielonefrite, antes de indicar uma investigação mais completa, pode tentar identificar a doença a partir de leves pancadas na região dos rins. Em caso de dor, o paciente segue para uma pesquisa mais apurada, já que é sinal de inflamação nos rins.



Principal responsável pela pielonefrite, a Escherichia Coli é uma bactéria comum no sistema digestivo, que por diversos fatores, como diabetes, obstruções no trato urinário (pedra nos rins, malformações e gravidez), acaba descendo pela uretra e sobe pelos ureteres, alcançando os rins e provocando uma infecção.



"Assim como na infecção urinária, a pielonefrite também afeta mais as mulheres, já que a uretra feminina é menor que a dos homens, aproximando o intestino dos rins. Contudo, os homens também podem desenvolver a doença, seja por fatores anatômicos ou por terem alguma obstrução renal, como uma pedra no rim (mais comum em homens), ou por enfermidades como diabetes", afirma a nefrologista do Hospital Santa Catarina - Paulista, Maristela Carvalho da Costa.



O processo de tratamento é feito com antibióticos, que vão eliminar a infecção causadora da pielonefrite, e analgésicos para alívio das dores. Em casos raros, é necessária a intervenção cirúrgica, especialmente em pacientes que sofrem com graves obstruções ou com anormalidades, que facilitam o desenvolvimento da doença.



"Sempre buscamos entender a causa para a infecção e os fatores de risco que a pessoa possui para alinharmos com o paciente a melhor maneira de realizarmos o tratamento e a prevenção para a pielonefrite. Pacientes que já tiveram a doença precisam ir com mais frequência ao médico especialista e ficar mais atento a dores na região dos rins, para evitar uma piora no quadro", diz a nefrologista.



Ações simples podem auxiliar na prevenção dessa doença: beber bastante água, urinar frequentemente, higiene pessoal adequada e evitar produtos que irritem a área genital. Pacientes grávidas precisam ficar bem mais atentas aos sintomas, já que a gravidez é um dos fatores de risco mais prevalentes.