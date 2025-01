Em março de 2023, a ex-ginasta e atual participante do BBB25, Daniele Hypólito, tomou um susto relacionado à sua saúde renal. Após sintomas como febre e vômitos, ela foi diagnosticada com pielonefrite, uma infecção bacteriana que atinge os rins. A gravidade do caso levou a complicações na pressão arterial, necessidade de internação em UTI e tratamento com antibióticos intravenosos e orais.







A pielonefrite ocorre quando bactérias, que deveriam ser eliminadas pela urina, seguem o caminho contrário e atingem os rins. Essa condição pode evoluir rapidamente, apresentando sintomas como febre, dor e ardência ao urinar, calafrios, dor nas costas, aumento da frequência urinária e mudanças na cor ou odor da urina.







Na maioria das vezes, quando diagnosticada e tratada a tempo, a pielonefrite tem desfechos positivos. Contudo, se negligenciada, pode causar complicações graves, como abscessos renais, infecções sistêmicas e até contribuir para o desenvolvimento da doença renal crônica, que pode necessitar de tratamento como a diálise.







O diagnóstico é feito por meio de exames de sangue, urina e imagens. O tratamento envolve antibióticos, que devem ser iniciados assim que houver suspeita de infecção nos rins. O objetivo é impedir danos permanentes aos órgãos e evitar que a infecção se espalhe pelo corpo.





“Os principais agentes causadores da pielonefrite são bactérias que entram pelo trato urinário, sendo a Escherichia coli a mais comum”, explica o diretor médico da DaVita Tratamento Renal, Bruno Zawadzki.





Para prevenir a pielonefrite, algumas medidas podem ajudar:





- Hidratação: beber bastante água ajuda a eliminar bactérias do sistema urinário



- Higiene pessoal: manter uma boa higiene íntima reduz o risco de infecções



- Não segurar a urina: urinar regularmente ajuda a prevenir o acúmulo de bactérias



- Atenção aos sintomas: procure um médico ao perceber sinais como dor ao urinar, febre ou mudanças na urina



